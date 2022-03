En las últimas horas, la artista estadounidense Miley Cyrus acaparó numerosos titulares de diferentes medios internacionales, debido a un incidente que vivió junto a su familia cuando se encontraba viajando a Paraguay, tras su impresionante actuación en Argentina.

La artista viajaba en avión hacia Asunción para actuar allí, sin embargo, la situación climática comenzó a empeorar y una gran tormenta les pilló en el aire, lo que provocó que un rayo alcanzase su avión. Por suerte, todos se encuentran sanos y salvos y así lo ha explicado ella misma a través de su cuenta de Twitter.

«Para todos mis fans y todos los que se han preocupado después de escuchar sobre mi vuelo a Asunción. Nuestro avión fue pillado en una inesperada y gran tormenta y golpeado por un rayo. Mi equipo, banda, amigos y familia, que viajaban conmigo, están a salvo después de un aterrizaje forzoso», explica Miley en sus redes sociales.

To my fans and everyone worried after hearing about my flight to Asunción. Our plane was caught in a major unexpected storm and struck by lighting. My crew , band , friends and family who were all traveling with me are safe after an emergency landing. pic.twitter.com/NhKrospppN

— Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 23, 2022