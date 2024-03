Miguel López-Alegría desvela en ‘El Hormiguero’ cuál es la pregunta que debes responder para entrar en la NASA

El Hormiguero ha tenido a uno de los invitados más especiales de la temporada y de toda su historia al recibir por primera vez a Miguel López-Alegría, el primer astronauta español en la NASA. Ha pasado por el plató solo unos unos días después de su última misión espacial.

Ya fuera de la agencia espacial estadounidense, sus viajes los ha realizado comandando el Axiom Mission 3, una iniciativa privada para llevar a más personas al espacio. En toda su carrera ha llegado a subir hasta en seis ocasiones al espacio y en su último paso por la Estación Espacial Internacional ha realizado más de 30 experimentos.

El español, que también tiene la nacionalidad estadounidense, salió por primera vez de nuestro planeta en el año 1995 y casi 30 años después sigue en activo. El pasado 9 de febrero fue su última salida y parece que no será la última de su carrera.

Miguel López-Alegría desvela el secreto para entrar en la NASA

«La cosa más importante es saber trabajar en equipo y tener buenas relaciones con tus compañeros. Todo el mundo está capacitado hasta cierto punto pero para seleccionar vamos por etapas y cuando llegan a los últimos 100 buscan que te lleves bien con todos», ha explicado a Pablo Motos.

Como es lógico, cualquiera no tiene opciones y hay que pasar por muchas selecciones y pruebas para llegar hasta el final: «Las entrevistas te ponen nervioso porque deciden tu carrera. Entre 10 y 20 lo deciden todo». Pero, para añadir más presión, hay preguntas que nadie podría esperar.

«Te hacen la pregunta de si creyeras en la reencarnación qué animal serías. Yo estaba muy preparado y no me lo preguntaron. No hay respuestas correctas e incorrectas quieren saber cómo te comunicas», ha dicho ante la sorpresa del presentador.

Pero ahí no acaban las preguntas sorprendentes. «A veces preguntan también si irías o no con ciertas personas al espacio. Cuando yo estuve, que éramos tres, no discutimos y nos llevamos muy bien. Sabes que va a ser difícil. Lo que te enfada en tierra en el siguiente nivel da igual. He tenido la suerte de no tener problemas», ha seguido.

Alegría ha explicado que lo primero que hace cada vez que llega al espacio es quitarse el cinturón y comenzar a disfrutar de la ingravidez. «Miras por las ventanillas y ves la Tierra a lo lejos. Nada te prepara para ver eso, es una sensación única, te da una visión diferente de la importancia que tienen las cosas», ha confesado.

Su intención es la de llevar a más españoles, algo que intentará en la empresa para la que trabaja: «Ojalá se democratizara la experiencia porque cuanta más gente subiera al espacio menos problemas habría en la Tierra».

Siendo una de las pocas personas que ha salido de la tierra, no podía faltar una pregunta sobre la vida fuera de nuestro planeta, de la que ha dado su propia visión. «La inmensidad del espacio es inimaginable, yo creo que sí que tiene que haber vida inteligente más allá, en otros rincones del universo, pero no creo que nos encontremos nunca, es demasiado inmenso», ha explicado Miguel López-Alegría.