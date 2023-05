Miguel Bosé confiesa en ‘MasterChef’ qué es lo que más le gusta hacer con sus hijos

Este lunes, Miguel Bosé acudió a las cocinas de MasterChef, para acompañar a los jueces y a los concursantes y hablar de su etapa profesional como jurado en el concurso musical Cover Night de La 1 de TVE. El artista, habló de su relación con la cocina, y sobre las recetas que realiza con sus hijos.

«Para mí, la cocina sobre todo es pasión», reflexionó el artista ante los aspirantes, que estaban a punto de enfrentarse a la primera prueba de la noche, en la que Miguel Bosé se mostró muy participativo y dispuesto a dar su valoración sincera a todos ellos.

El artista añadió que la cocina para él «primero es pasión y luego terapia. Cuando cocinamos se nos van todos los males. Y luego es compartir. La cocina se hace para compartir», añadió Miguel Bosé ante las preguntas de Pepe Rodríguez.

A pesar de que el artista tiene una agenda de trabajo muy complicada, eso no le impide sacar un hueco cada día para prepararle la comida a sus hijos: «En casa yo cocino todos los días. Para mí, para mis hijos y para todos los que están en casa», expresó el músico.

Además, reveló que su pasión por la cocina comenzó por culpa de sus abuelas. «Empecé a cocinar con mi abuela materna Francesca, de Milán. La primera cosa que me enseñó fue a hacer polenta y ahí pasó a enseñarme cómo hacer pasta, luego los gnocchis… La amaba y la seguía a todas partes. Luego con mi tata aprendí la cocina española», recordó.

Por otro lado, Claudia se quedó sin palabras al verle, al haber participado en su serie: «¡No me lo puedo creer! Sé todo de él porque he tenido, por razones de serie, que estudiarme toda su vida. Ahora mismo lo tengo delante. Es como un sueño», reconoció a cámara la aspirante.