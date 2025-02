Melody, con el paso de los años, se ha convertido en una de las artistas más queridas y reconocidas de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Saltó a la fama con la canción El baile del gorila, pero con el tiempo ha demostrado que ella es mucho más que eso. A pesar de no renegar de sus orígenes, lo cierto es que ya queda muy lejos ese lanzamiento que marcó un antes y un después en su vida a nivel personal y profesional. Durante todos estos años, Melody no ha dejado de trabajar en la música, a pesar de las numerosas trabas que ha ido encontrando en el camino. Jamás le ha importado, porque si hay algo que destacamos de ella es que siempre ha tenido una sorprendente capacidad de lucha. Es más, es un hecho que no se achanta ante cualquier tipo de obstáculo, por muy complejo que sea.

Un claro ejemplo lo encontramos con lo que ocurrió tan solo unas horas antes de actuar en Benidorm Fest 2025. Una información que no vio la luz hasta el pasado domingo, cuando Melody fue protagonista de una rueda de prensa en el Balcón del Mediterráneo de Benidorm como flamante ganadora del certamen. María Eizaguirre, directora de comunicación y participación de RTVE, quiso preguntar a la representante de España en Eurovisión 2025 por lo ocurrido el pasado miércoles 29 de enero. La artista se quedó sorprendida, puesto que no entendía cómo le había llegado esa información. A pesar de todo, Melody dio el paso de explicar a toda la prensa allí presente, entre la que se encontraba Happy FM, a qué se estaba refiriendo María Eizaguirre: «El miércoles lo pasé en el hospital, estaba malita. Fui al hospital para que me atendiesen», comenzó diciendo la ganadora de la cuarta edición de Benidorm Fest.

«Por el cambio de clima sentía que me dolía el pecho y no podía respirar bien, y estuve con el oxígeno y mascarilla», añadió la artista. Es por eso que no dudó en dar a conocer el verdadero motivo por el que decidió no hacer público este suceso: «No quería decir nada para no preocupar a nadie, porque yo iba a estar sí o sí en el escenario».

Es más, añadió: «No quería quitarle energía a nadie con eso que me estaba pasando», afirmó la sevillana. Por si fuera poco, ya que se había hecho pública esta información, quiso compartir cómo vivió ese instante: «Me asusté, pero ya está». Respecto a su actuación en la Gran Final, asegura lo siguiente: «Cuando canté y cuando canté y lo dimos todo, decíamos con los bailarines ‘ya, ya lo hemos hecho’».

«Este tipo de cosas pueden pasar, pero cuando tienes cerca gente que te cuida y te da cariño todo puede salir bien», reconoció la representante de España en Eurovisión 2025. Aun así, como suele ser habitual en ella, quiso restar importancia a lo ocurrido: «Estoy preparada para cantar con pulmonía y lo he hecho. Me he comido unos marrones en el escenario que eso que pasó en el escenario es pan y chocolate».

«Lo de la semifinal fueron problemas técnicos. Hacer una nota alta no es difícil porque es algo que hacemos habitualmente», comentó Melody, alegando que en la Gran Final no hubo ningún tipo de problema. Y añadió: “Malos nos ponemos todos, es así, pero aún te hace más artista y más persona cuando se ve cómo afrontas las dificultades de la vida”.