Meghan Markle hace un guiño a Canadá en su última presentación oficial

La Duquesa de Sussex escogió a un diseñador canadiense en su último acto

El año pasado, el Día de la Commonwealth en Reino Unido fue el debut de Meghan Markle como miembro de la familia real, fue el primer acto oficial en el que estuvo rodeada tanto de su nueva familia como de las máximas autoridades, a poco más de un mes de su boda con el príncipe Harry.

Este año, los duques de Sussex han sido los encargados de inaugurar los actos realizando una visita a la Casa de Canadá en Londres este lunes 11 de marzo. El día de la Commonwealth es una de las conmemoraciones más importantes del país. Este año tiene un especial significado al cumplirse 70 años de su nacimiento.

Apenas le quedan dos meses para que nazca su bebé, pero Meghan Markle no ha querido modificar su agenda a pesar de su embarazo, de momento no ha aplazado ningún evento oficial ni ha dejado de acudir a ningún acto público. Por ello, no ha dudado en asistir junto a su marido a los actos de inauguración en la Casa de Canadá.

Y más aún, cuando se trata de un país como Canadá, que fue tan importante para ella durante los 6 años que vivió en el antes de mudarse a Inglaterra para casarse con el príncipe Harry. La duquesa ha afirmado en varias ocasiones que le tiene un especial cariño y que para ella Canadá es como “su segunda casa”.

Puede que ese sea el motivo por el que Meghan Markle ha querido hacerle un bonito guiño al país que fue su casa durante sus últimos años como actriz, eligiendo al diseñador canadiense Erdem Moralogliu para el acto del Día de la Commonwealth. La duquesa se presentó con un conjunto de abrigo y vestido de lana de color verde. Este diseño pertenece a la colección otoño/invierno 2019 del diseñador.

Además del favorecedor color, el conjunto contaba con unos bordados de cuentas en negro que adornaban el abrigo. Meghan, en su línea de elegancia y sencillez, se decantó por unos zapatos y unos accesorios sencillos para dejar todo el protagonismo a las prendas del diseñador canadiense Erdem.