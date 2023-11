Máxima tensión entre dos comensales de ‘First Dates’: «¿Me estás llamando fea?»

Los espectadores de Cuatro continúan disfrutando de las andaduras de los comensales de First Dates. El popular programa de citas presentado por Carlos Sobera dio la bienvenida, recientemente, a Eva y Javier. Dos solteros que protagonizaron una de las veladas más tensas del momento.

La soltera madrileña de 47 años llegó al restaurante confesando tener mucho carácter. «O te caigo super bien o te caigo super mal», declaraba. Su cita de la noche fue Javier, un soltero de 48 años que se siente muy joven por dentro. «Yo me siento infantil en algunas cosas», confesaba.

¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor? ❤️ ¡Quédate con nosotros y sigue #FirstDates14N en directo en @cuatro! https://t.co/0IGoFxjPzw pic.twitter.com/724j3LTr56 — First Dates (@firstdates_tv) November 14, 2023

La primera impresión de ambos fue correcta, aunque no saltaron chispas. «No es George Clooney, pero bueno me han traído a este chico que no está mal», señaló Eva. Una vez en la mesa, la pareja se puso al día para conocer sus gustos y debilidades, así como su edad. Debido a ello, la madrileña le terminó echando dos años más a Javier, algo que no le hizo nada de gracia.

«La primera vez en mi vida», dijo. «No es lo que yo esperaba, pero bueno para un aquí te pillo aquí te mato…tampoco. Para eso menos», sentenciaba Eva. Así pues, el soltero señaló que percibía que era una persona con mucho carácter, algo que le permitía fiarse de ella. «¿Me estás llamando fea?», le preguntó ella, por su parte.

«¿Qué tiene que ver lo que te he dicho con eso?», respondió Javier, sin dar crédito. «Lo veo muy blandito, me lo como con patatas», aseguraba Eva. Al final, y aunque la cena no acabó tan mal, en la decisión final de First Dates contó con una gran contradicción de respuestas. Javier sí quiso seguir conociendo a Eva en una segunda cita. Sin embargo, la madrileña le paró los frenos y le dijo que estaba de acuerdo, pero sólo si era como amigos.