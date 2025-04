‘MasterChef’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 21 de abril?

Como cada lunes, MasterChef regresó al prime time de La 1 de Televisión Española y lo hizo de la mano de un nuevo programa. Un encuentro televisivo donde se vivió una de sus pruebas de eliminación más duras hasta el momento y tuvo lugar una inesperada confesión por parte del nuevo expulsado de la edición. Un conjunto de situaciones que no dejaron indiferente a nadie y con la que la audiencia del talent culinario pudo comprobar cómo ya está subiendo el nivel en el concurso. Y es que, llegar a ser parte de la experiencia del programa de cocina no es fácil. Pero, por si fuera poco, lo más complicado en mantenerse y no ser expulsado. Pues, la competencia es arrolladora.

De esta manera, el programa comenzó con una batalla culinaria donde todos tuvieron que enfrentarse entre todos. Una prueba en la que los concursantes tuvieron que hacer un crepe en su versión salada, dulce y también el clásico crepe suzette. Tras este reto, los aspirantes se trasladaron hasta Plasencia (Cáceres), en el corazón de la Ruta de la Plata. Allí, los participantes elaboraron platos que fueron destinados al comedor social de Cáritas Diocesana. Una labor donde se encargaron de compartir raciones solidarias a personas mayores y dependientes. Asimismo, Raquel Sánchez, como invitada de la entrega, fue la encargada de elegir a los capitanes de cada equipo.

Yago se convirtió en el encargado del equipo azul y Clara del rojo, una elección que no le hizo nada de gracia a la joven. Y es que, la aspirante fue testigo en todo momento de cómo nadie le hacía caso. Pero, contra todo pronóstico, el equipo rojo se convirtió en el gran ganador de la prueba.

Posteriormente, los participantes viajaron hasta Ibiza y lo hicieron para encontrarse con Pocholo Martínez-Bordiú, semifinalista de MasterChef Celebrity 9. De esta manera, los aspirantes tuvieron que realizar un plato donde el ajo fuese el ingrediente especial, pues es el más utilizado por el invitado en sus platos. Todo ello sumado a la integración de ingredientes tan raros como los saltamontes, carne de cocodrilo o gusanos.

Al final, los peores en hacer la prueba fueron Clara, Víctor y Elena, quienes pasaron a ser juzgados por los jueces de MasterChef. Ante ello, Elena, no pudo evitar indicar que sentía que sería la expulsada. «No me quería ir haciendo el ridículo», comentó. Un comentario que no pasó desapercibido por los chefs. «Ese pensamiento que ni se te ocurra», la consolaba Jordi Cruz. «Otra cosa es que no esté como querías, pero ridículo no has hecho nunca», añadía Pepe.

Elena se convierte en la nueva expulsada de ‘MasterChef’

Sin embargo, la aspirante no iba tan mal desencaminada. El jurado consideró que Elena fue la que peor ejecutó su cocinado, por lo que fue la expulsada de la noche. Una eliminación que dejó a Yago y a Gabriela completamente conmocionados. Pero, antes de irse, la joven quiso confesar algo que dejó a los jueces sin palabras.

«No cocino con gusto ni olfato, porque no tengo desde que me operaron», dijo. Ante ello, Pepe le dijo que podría habérselo dicho para ayudarla, dentro de lo posible, durante sus pruebas. Pero, Elena fue honesta. «No me parecía justo, ni correcto», comentó entre lágrimas. «Estoy feliz porque he cumplido un sueño y me lo he pasado fenomenal», dijo a modo de conclusión.