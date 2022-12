‘Masterchef Navidad: Bibiana Fernández se convierte en la segunda expulsada

Tras la eliminación de José Corbacho en la primera gala de Masterchef Navidad, este pasado lunes se emitía en Televisión Española la segunda gala del programa que contó con la visita de unos invitados de lujo como son El Monaguillo, Paz Vega y Santiago Segura los cuales tratarán de ayudar a sus compañeros en las cocinas para sacar su plato adelante.

La primera prueba del talent consistía en hacer un plato navideño tanto dulce como salado, los concursantes podían elegir que elaboración querían hacer . La Terremoto de Alcorcón contaba con una ventaja que no dudó en usar contra Cayetana Guillén Cuervo, congelándola durante 10 minutos del cocinado. Aunque de poco le ha servido pues Cayetana realizó un Magret de Pato con el que consiguió conquistar al jurado: “El magret está perfecto, en su punto. El puré está perfecto, el tartar está presentado de una forma muy original”, expresaba Pepe Rodríguez.



Carmina Barrios, Anabel Alonso, Bibiana Fernández y la Terremoto de Alcorcón se colgaban el delantal negro al ser las peores de la prueba anterior, lo que no se esperaban era que el maestro chocolatero David Pallás iba a ser el invitado de la prueba, desafiándolas a replicar una de las cuatro figuras de chocolate que estaban escondidas en el nacimiento. Finalmente, Bibiana se convertía en la segunda expulsada de Masterchef Navidad al olvidarse de quitar el molde de su tronco.

Es que AMO a Bibiana pintando un molde de silicona, súper feliz y creyendo que es chocolate #MCNavidad pic.twitter.com/qS8wr2hJze — MasterChef (@MasterChef_es) December 27, 2022



Los jueces no paraban de reírse y de cachondearse con su plato: “Tronco con molde, esto va a superar al pichón con plumas”, comentaba Santiago Segura que era el invitado de esta prueba. Sin embargo, la actriz no se daba cuenta y decidía tomárselo con mucho humor: “Yo es que soy muy aficionada a la silicona, siempre he estado a favor y ahora era ya muy tarde para renunciar”, comentaba entre risas. Anabel Alonso, su otra retal también intervenía para ayudarla: “La culpa es de David por darle un molde con un color tan parecido al chocolate, eso era ir a pillar”, terminaba diciendo.