‘MasterChef’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer?

Un lunes más La 1 de Televisión Española emitió una nueva entrega de MasterChef. El programa de este lunes 16 de mayo se convirtió en el último para Eva como concursante, al convertirse en la expulsada de la noche después de que los jueces considerasen que no había dado la talla.

Después de la primera parte de prueba de eliminación de la noche, Verónica, David y Jokin fueron salvados, y finalmente Eva fue derrotada por Luismi en el duelo final. Un duelo en el que los concursantes tuvieron que preparar una comida usando alimentos en peligro de desaparecer.

Tras el cocinado de Eva, Pepe Rodríguez se lamentó de que no hubiera sido capaz de hacer una propuesta a la altura con dos ingredientes que le habían tocado u que tenían muchas posibilidades: miel y cerdo ibérico. Respecto a las técnicas, baja temperatura y alta presión, tampoco supo utilizarlas de la manera adecuada.

«No me desanimo, voy a seguir estudiando mogollón. Me gusta mucho la cocina y aunque no lo podáis ver haré un plato de matrícula para mis comensales». Hoy @evamchef10 se despide de las cocinas de #MasterChef10 https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/jinPKKrknI

— MasterChef (@MasterChef_es) May 16, 2022