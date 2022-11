‘MasterChef Celebrity’: María Escoté se enfrenta a Daniela Santiago por este motivo

En el programa de MasterChef Celebrity de este lunes se vivió uno de los momentos más tensos de la edición. Durante la primera prueba de la noche, María Escoté decidió plantarle cara a Daniela Santiago, por una decisión que tomó en el programa anterior y que implicaba a Lorena Castell.

La semana pasada, Daniela tuvo la oportunidad de salvar a uno de sus compañeros nominados pero debía ser una decisión grupal. A pesar de que casi todos sus compañeros apostaron por salvar a Manu Baqueiro, Daniela aseguró que «o Lorena Castell o ninguno», según reveló Jordi Cruz.

Este comportamiento que no gustó nada a María Escoté. La diseñadora decidía ponerle freno a su compañera, después de que este lunes Daniela Santiago asegurase que no se arrepentía de su decisión. «Con lo rencoroso que es Manu, va a querer su vendetta conmigo. Estoy entre dos tiburones, estoy esperando con las uñitas afiladas», decía la concursante nada más comenzar el programa.

Con estas palabras, Daniela Santiago desvelaba una situación que Manu Baqueiro no sabía y de la que se estaba enterando en ese momento, al igual que María Escoté. «Eso pasó porque no estaba yo ahí arriba. Si llego a estar, a lo mejor lucho para que no pase», expresó la diseñadora.

«Me parece feo que digas ‘o Lorena o nadie’, sinceramente te lo digo. Tuviste suerte de que no había una persona con carácter ahí arriba. No me parece bien, me pareció un gesto egoísta», continuó María Escoté. No obstante, Daniela no estaba dispuesta a rectificar.

«Tenía la posibilidad de plantarme o de barrer hacia donde yo quería. Barrí para la persona que vi menos favorecida», señaló Daniela Santiago. «Y a mí me parece que, en un acto de equipo, es un acto egoísta», añadió María Escoté, antes de confesar que en las últimas semanas en MasterChef Celebrity, había descubierto cosas de ella que no le estaban gustando.