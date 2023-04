‘MasterChef 11’: una concursante se entera de que está embarazada en pleno concurso

La 1 de Televisión Española emitió este lunes una nueva entrega de MasterChef 11. Los concursantes se volvieron a poner a prueba en las cocinas del programa, bajo la atenta mirada de los jueces, que en la undécima edición del concurso ya han demostrado que están más exigentes que nunca.

Durante la prueba de eliminación, se vivió un momento muy emotivo, después de que una de las concursantes confesase que se había enterado en el programa de que estaba embarazada. Motivo por el cual, no estaba centrada en la prueba.

La concursante en cuestión era Larraitz, quien le confesó a Samantha Vallejo-Nágera que estaba embarazada, después de que la jueza hiciera hincapié en que no tenía la cabeza puesta en el cocinado. «Me he enterado hace nada», explicó la concursante.

Samantha ya había notado algo inusual en la aspirante al principio de la prueba de eliminación de este lunes: «Estás apática. Tanto aquí, como en la prueba anterior», expresó antes de conocer que la concursante estaba embarazada.

«Estoy mala de la circulación y al estar de pie tanto rato, solo podía pensar en el embarazo. No lo sabe nadie, ni siquiera mi madre», comentó Larraitz, asegurando que estaba algo asustada, después enterado dentro del concurso de su estado.

Finalmente, la aspirante fue la elegida para no continuar en las cocinas de MasterChef. «Te damos una noticia mala, pero la compensamos con tu buena noticia. Formas parte ya de la familia de Masterchef, que lo sepas», le dijo Pepe Rodríguez a la concursante, que no pudo ocultar las lágrimas al conocer su expulsión.