‘Mask Singer’ desvela las primeras identidades: Faraona (leyenda del deporte) y Arlequín (estrella de Hollywood)

Mask Singer arrasa en su estreno. El exitoso concurso regresó este miércoles a Antena 3 con una nueva temporada, tras haberse consolidado como uno de los grandes fenómenos televisivos de nuestro país. La tercera edición superó su debut de la temporada pasada, con 4.426.000 espectadores únicos, un 18,2% y cerca de 1,8 millones de seguidores.

Los Javis, como investigadores veteranos, y Ana Obregón y Mónica Naranjo como nuevas investigadoras, no tuvieron nada fácil descubrir la identidad de las máscaras que actuaron durante el primer programa. Sin embargo, las pistas de varias de ellas les acercaron a descubrir su identidad.

En esta primera gala, compitieron Alienígenas, Arlequín, Caballito de mar, Esqueleto, Faraona y Tigre. La primera desenmascarada fue Faraona, tras interpretar el éxito de Lola Índigo La niña de la escuela. Mónica Naranjo acertó al afirmar que se trataba de la ex tenista Arantxa Sánchez Vicario.

Arantxa Sánchez Vicario, extenista que fue número uno y medallista olímpica, se ocultaba bajo la máscara de Faraona! 🏜️ Arantxa ha cambiado su raqueta por el micrófono para dejarnos con la boca abierta 🎾🎶 #MaskSinger Patrocinado por @BimboEsp#BimboEsQuerer pic.twitter.com/5qpGoBvXrv — Mask Singer (@MaskSingerA3) May 10, 2023

Tras quitarse la máscara, la catalana explicó que sus hijos la animaron a participar en el programa. «Lo he intentado hacer como cuando jugaba, lo mejor que he podido, lo he dado todo. He disfrutado muchísimo. Me hubiera gustado estar más tiempo pero, de verdad, que no lo cambio por nada del mundo», expresó.

La segunda desenmascarada de la noche fue Arlequín. Mascara debajo de la cual se encontraba Tori Spelling, la actriz estadounidense que a principios de los 90 se convirtió en un fenómeno por su papel como Donna en la emblemática serie Sensación de Vivir.

En esta ocasión fue Javier Ambrossi el que adivinó la identidad de la actriz: «Eres un icono y jamás olvidaré tu papel de Donna. Jamás. Formaste parte de esa increíble serie que inspiró a toda una generación y nos dio tanto durante nuestra adolescencia», expresó el investigador.