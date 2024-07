Marta Peñate, impactada por la conversación entre Alejandro Nieto y Sofía Suescun: «Estoy en shock»

El pasado jueves 18 de julio pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes All Stars. De esta manera tan concreta, pudimos conocer el nombre del nuevo expulsado de esta edición. Por si fuera poco, fuimos testigos de un momento de tensión en palapa, cuando Marta Peñate escuchó una conversación muy concreta entre Alejandro Nieto y Sofía Suescun.

En ese intercambio de palabras, el ganador de Supervivientes 2022 no dudó un solo segundo en echar en cara a la de Pamplona que le hubiese nominado a él y no a Marta Peñate. Al fin y al cabo, en ningún momento ha ocultado que es su «enemiga número uno». Suescun no tardó en defenderse, mientras que Nieto acabó pidiéndole disculpas.

Tras escuchar todos los detalles de esa polémica conversación, Marta Peñate se había quedado completamente sin palabras. Como era de esperar, no tardó en estallar como nunca contra Alejandro Nieto: «Estoy en shock. Voy a tener mucho respeto. Que diga que no pertenece a ningún bando…»

Y añadió: «Que tú digas eso cuando sabes las cosas que me comentas detrás de cámaras… Y voy a tener mucho respeto porque eres mi amigo». Tras escuchar a su compañera, Alejandro Nieto quiso tomar la palabra para tratar de defenderse: «Yo me llevo bien con todo el mundo. Vamos a ver, Logan habla conmigo, habla con Lola, habla contigo… ¿Hablará con Sofía cosas en privado? claro que sí. No le he dicho nada malo de ti».

Lejos de que todo quede ahí, el concursante de Supervivientes All Stars continuó sincerándose con la canaria: «De esa conversación que he tenido con Sofía que lo que le digo es que le pido disculpas por mis formas y por desprestigiarle lo de los pececitos, que ella me lo comenta lo de Marta y estaba hablando justamente antes de que había habido una discusión».

A pesar de lo mal que le sentó haber escuchado esa conversación entre Alejandro Nieto y Sofía Suescun, Marta Peñate trató de analizar la situación para tratar de actuar de la manera más justa posible: «Me he cabreado porque yo no me tomé eso como una discusión en general». Acto seguido, fue más allá: «Cuando digo lo de conversaciones fuera de cámara no estoy diciendo ni alegando que él esté metiendo mierda o lo que sea».

Lejos de que todo quede ahí, la canaria quiso zanjar el asunto de la siguiente manera: «Me lo he tomado como que lo has dicho un poco en general ‘sí, sí, tienes razón’. La primera que te dijo vete a hablar con Sofía, fui yo, a eso me refiero con las conversaciones que tenemos detrás de cámaras». Y añadió algo más: «Parece que soy yo la mala cuando le digo ‘vete y explícale a Sofía las cosas».