Este miércoles 2 de marzo se cumplía el primer año desde que Àlex Casademunt nos dejó y ‘Sálvame’ quiso hacer un homenaje al cantante. Para ello quiso invitar a Marta López, colaboradora y muy amiga del catalán, y a Rosa, la madre de él. Esta última se mostró muy afectada y emocionada ante la situación, además quiso señalar que se encontraba en un momento donde está intentando a aprender a vivir sin él.

«Lo vas asimilando y comprendiendo. Aceptas que hay que vivir sin él, aunque es muy duro», confesó su progenitora. Hay momentos que parece que lo veo, hablo con él todos los días y le digo cosas», contó Rosa sobre Àlex. «Todo ha cambiado, te quedas como huérfano», agregó en relación a cómo se siente la familia y cómo ha cambiado su vida desde que falleció.

«Todo ha cambiado, te quedas como huérfano», explica Rosa https://t.co/7dH9F8s5bL — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 2, 2022

Marta López, que estaba allí en plató también, quiso dedicar también unas palabras e insistió en que todavía no se hace a la idea de que no esté. «¿Tú te acuerdas lo que nos pasó, Rosa, al poco de fallecer Álex?», le preguntaba la tertuliana a la madre del artista dejando muy sorprendido al público de plató con este comentario.

«Me cuesta mucho decirlo. A mí no me ha pasado en la vida y no creo en estas cosas, pero yo estoy segura de que un día vino Álex a verme. Hizo que su madre me llamara, hizo que un amigo íntimo de Álex, que no se pudo despedir de él, se pudiera despedir de él a través de la madre. Y yo estoy convencida de que todo eso lo hizo Álex sin estar aquí», confesó la colaboradora extremeña ante la sorpresa de todos. No obstante, Rosa admitió que lo que decía era verdad: «Él está, ya te digo yo que está. Yo lo noto que está», sentenció.