Marta López se derrumba en el plató de ‘Ya son las ocho’ al recibir una llamada de su novio. La colaboradora rompió a llorar cuando Rubén entró por videollamada al programa.

Marta López ha sido sorprendida por su novio durante la emisión de ‘Ya son las ocho’. El policía ha entrado en directo en el programa de Sonsoles Ónega para tranquilizar a su pareja. Esto se debe a los rumores que circulaban sobre que habían roto su relación.

«He entrado para tranquilizar a esa persona que está ahí tan especial para mí», ha dicho el andaluz. Estas palabras han provocado de que la colaboradora se viniera abajo de inmediato. «Tenemos una relación de pura confianza, me cuenta todo. Sabía que eran amigos y que habían quedado, pero nos queremos mucho, estamos más unidos que nunca. No llores, que no merece la pena. Te quiero mucho, tranquila», le ha dicho a la joven.

Marta López, a su novio Rubén tras entrar en directo: «Me casaría contigo ahora mismo» #YaSonLasOcho16F https://t.co/CKdkNrCe4q — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) February 16, 2022

Marta López ha conseguido reponerse tras estas palabras y le ha hecho una propuesta a su chico en directo. «Te quiero con locura y eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Espero que puedas con esto y que sigamos juntos», ha declarado la tertuliana.

«Te aseguro que eres el mejor hombre que he conocido en mi vida. Rubén, ¿te quieres casar conmigo? No es el momento, pero me casaría contigo ahora. Gracias por estar conmigo. No sé lo que durará, pero te lo juro. Siento mucho todo lo que está pasando, no sé si tendré vida para agradecértelo», ha dicho la joven.

Tras esta declaración de amor por videollamada en ‘Ya son las ocho’, ambos han dejado claro que su relación está más fuerte que nunca. La colaboradora se encuentra muy ilusionada por esta relación tras varios fracasos amorosos.