El pasado miércoles, una de las noticias que más se comentó a lo largo del día fue la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno. Una información dada por ‘Lecturas’ y que dejó sin palabras a más de uno. Entre ellos, Marta López. La colaboradora de ‘Sálvame’, que coincidió con la andaluza en ‘Supervivientes 2021’, reconoce que no se esperaba esta información.

Y es que Olga Moreno no le dijo absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo, algo que le ha extrañado mucho. Por ese mismo motivo, no dudó un solo segundo en pedir una explicación a su amiga. Marta López, en una charla con Jorge Javier Vázquez, dejó claro que “creo que lo que hace Olga es proteger a la gente que quiere, probablemente quisiese protegernos y ella no quería que llegara este final”.

Para tratar de justificar el motivo por el que Olga Moreno no le dijo absolutamente nada de su separación, la colaboradora de ‘Sálvame’ se sinceró: “Tiene que estar hecha polvo. Me preocupa cómo está, quiero que sepa que estoy con ella”. Al fin y al cabo estamos hablando de una separación tras más de 20 años de relación sentimental.

Marta López, sobre la ruptura de Olga y Antonio David: «Creo que ha callado para proteger a su familia» https://t.co/RPUhkNrff0 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 20, 2021

La ex concursante de ‘Supervivientes 2021’ continuó sincerándose con Jorge Javier Vázquez y el resto de compañeros de ‘Sálvame’: “Lo que pienso es que esto ha pillado por sorpresa a casi todo el mundo”. Además, añadió: “Me imagino qué problemas han tenido porque David lo dijo aquí, y lo que han pasado machaca a cualquier relación”.

Lo cierto es que Marta López piensa “en situaciones que he hablado con ella y me cuadra que se pueda separar, pero creo que no está todo dicho”. A pesar de tratar de buscar una explicación, la colaboradora de televisión ha reconocido que también se ha sentido muy afectada por esta ruptura, tanto es así que se ha vuelto a poner en entredicho su amistad.

Aunque no se hayan visto en todo el verano, sí que han hablado continuamente por teléfono. Además, López ha vuelto a defender esa relación de amistad que surgió en los Cayos Cochinos. A pesar de todo, sí que reconoce que no tenía ni la más mínima idea ni de que Olga Moreno y Antonio David Flores estaban separados ni de que, desde hace un tiempo, hacen vidas separadas.