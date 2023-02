Marmi sorprende con el estreno de ‘Cápsula espacial’

Marmi ha estrenado nuevo single junto al productor D3llano y se llama Cápsula Espacial. Una canción que sigue llevando la esencia del catalán, pero con un sonido un poco diferente al que ha hecho últimamente.

La nueva ola pop tal y como su nombre indica y de la que forma parte este artista, se caracteriza por jugar con este género tan clásico y trillado y darle una vuelta de tuerca que lo hace tan atrayente para esta nueva generación. Mientras unos apuestan por las guitarras y las baterías, otros están tirando a los sintetizadores y la electrónica. Este joven artista solía ser de los primeros y con este nuevo single ha decidido probar a experimentar con lo segundo en sintonía con la temática del tema.

Por lo demás, Cápsula espacial es una composición clásica de Marmi. Una canción que guarda una dedicatoria de amor con un sonido divertido y pegadizo que no podrás dejar de cantar. “Y tú, que me tienеs volando en una cápsula espacial, que mе haces sentir como si fuera un chico especial. Me quedaría contigo viendo la vida pasar tumbados en la playa o sentaditos frente al mar”, canta el artista en el estribillo siendo el gancho principal del sencillo.

El videoclip oficial corre a cargo de la productora INSOMNIA y teletransporta al catalán a un escenario de película junto a la pareja protagonista. Los tres aparecen flotando en el espacio rodeados de estrellas y galaxias y frente al sol. Además, aparecen planos en solitario de estos cuerpos celestes. Una mezcla perfecta entre lo futurista y lo clásico que te hace sumergirte de lleno en la historia que está tratando de contar el intérprete.

Cápsula espacial, el nuevo single de Marmi junto a D3llano, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Un nuevo trabajo original del artista después de versionar el clásico Me Rehúso de Danny Ocean.