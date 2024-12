Así fue la última aparición de Marisa Paredes en televisión: «Hollywood no soporta las arrugas»

La muerte de Marisa Paredes a los 78 años ha supuesto un duro golpe para el cine español, que ha perdido a una de las grandes actrices de su historia. Para el recuerdo quedarán actuaciones como las que tuvo en Tacones lejanos o Todo sobre mi madre, que le valieron el reconocimiento internacional y un Goya de Honor en el año 2018. Con motivo del rodaje de Emergency exit, película grabada en Barcelona en la primavera de 2024 y que no se estrenará hasta 2025, realizó una visita al programa Late Xou, presentado por Marc Giró. Allí, la intérprete hizo un repaso a su vida y desveló el motivo por el que rechazó marcharse a Hollywood, algo que sí pudo hacer otra musa de Almodóvar como Penélope Cruz.

En nuestro país ya era una de las grandes, pero fue en 1991 cuando llegó la explosión internacional gracias a una de sus películas más aclamadas, siendo entonces cuando tuvo que elegir si arrancar fuera de nuestras fronteras. «Cuando pego el zambombazo con Tacones Lejanos es verdad que hubo una especie de pregunta, un poco igual en Francia que en Estados Unidos, de ‘vente para acá y trabaja con nosotros’. Me reclamaron, sí», contestó al presentador del espacio de La 2.

«La verdad es que en aquel momento mi mamá era mayor, mi hija me necesitaba… y a mí el mundo de Hollywood, la dictadura de Hollywood, nunca me ha gustado», aseguraba. Aunque su situación familiar no era la más fácil en ese momento, bromeó con los problemas que tendría siendo una actriz veterana: «Hollywood no soporta las arrugas».

«Yo no podría estar sin operar allí. No dejan, no las soportan» (…) «No soportan la arruga, y yo creo que la arruga es bella», así reivindicó la presencia de actrices más mayores en la meca del cine.

La última serie de Marisa Paredes

Precisamente, en Late Xou habló de Emergency exit, la última película en la que ha trabajado, que hasta 2025 no se podrá ver y que todavía no tiene fecha confirmada de estreno. Dirigida por Lluís Miñarro, en ella compartió rodaje con Emma Suárez, Albert Pla, Francesc Orella o Aída Folch, entre otros. En la película interpreta a una actriz que tiene una relación muy especial con su pareja, que a la vez es su representante.

Otro de sus últimos trabajos fue en Vestidas de azul, la segunda parte de Veneno, la serie dedicada a Cristina Rodríguez, más conocida como ‘La Veneno’ y que está basada en el libro escrito por Valeria Vegas. En ella, la actriz interpreta el papel de República en dos de los episodios. Estrenada en diciembre de 2023, se puede ver en atresplayer, la plataforma de streaming del grupo Atresmedia.