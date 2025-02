La pasada noche del 18 de febrero, los espectadores de Telecinco tuvieron la oportunidad de ver una nueva entrega de GH DÚO 3: Límite 48 Horas. Un encuentro televisivo donde hubo muchas novedades. Como es habitual en el formato, se reveló el nombre del segundo salvado de la semana: José María Almoguera. Una situación que dejó en la palestra el nombre de Marieta y el de Miguel Frigenti como los nominados oficiales del próximo jueves. Pero, lejos de quedar ahí, la organización del programa le mostró a las celebridades una serie de preguntas del exterior que debían responder.

Revelar información del exterior va contra las normas del formato, pero, en ocasiones, el equipo del programa sorprende a sus participantes con ciertas excepciones. De esta manera, la organización les ha mostrado una serie de preguntas que han sido realizadas por algunos familiares de los concursantes, pero este último dato no lo sabían. El objetivo era que las celebridades respondiesen a las cuestiones sin ningún tipo de influencia, por lo que no han revelado el nombre de la persona que ha propuesto la pregunta. De hecho, una de las cuestiones que más dio que hablar fue la planteada por Suso Álvarez, el novio de Marieta.

El colaborador televisivo lo ha tenido claro y ha querido que el destinatario de su pregunta fuese Miguel Frigenti, uno de los grandes enemigos de su chica en la casa de Guadalix de la Sierra. «No has sido natural y te ha sobrado soberbia. ¿Crees que te ha faltado humildad en el concurso?», fue la pregunta que leyeron los participantes.

Ante ello Miguel Frigenti, protagonista de la cuestión, se ha sincerado. «Probablemente me ha podido faltar humildad porque todos nos equivocamos, intento hacer autocrítica cada día, pero a veces puedo no haberla hecho lo suficiente. He sido natural, quizá por serlo demasiado me he peleado bastante. Siempre se puede mejorar», se defendió.

Ante ello, Ion Aramendi, presentador del formato, le preguntó a Marieta qué le había parecido esta pregunta. Todo ello sin decirle que su novio había sido el que formuló la cuestión. «Yo de la humildad de las personas no voy a hablar, creo que no ha estado acertado ahí. A lo mejor en lo de que ha sido natural, sí que es verdad que se ha comentado que a lo mejor ha forzado, o que sabe llevar perfectamente esto, entonces quiero entender que lo han preguntado por eso», opinó la ex participante de La isla de las tentaciones.

Marieta se ha mostrado muy crítica con la pregunta planteada por Suso Álvarez, pues no ha considerado correcto que se cuestione la humildad de nadie. De hecho, hasta José María Almoguera, amigo del colaborador televisivo, también se ha mostrado muy molesto con la pregunta realizada a Miguel Frigenti.

«La verdad es que es un poco impertinente, la humildad no creo que haya nadie con derecho a juzgarla, cada uno vive como cree que debe hacerlo. Creo que está un poco subida de tono», opinó el hijo de Carmen Borrego. Pero, Marieta no se ha librado de su pregunta del exterior.

La pregunta que le han realizado a Marieta en ‘GH DÚO’

«Desde que te has enamorado, te has vuelto una pelmaza. ¿Qué sientes al pasar de ser una guerrera a Winnie the Pooh y que tus compañeros te cuiden por ser la novia de Suso?», le preguntaron a la joven. Una cuestión que respondió de manera muy contundente.

«Si soy una pelmaza, pues orgullosa de serlo. Ahora mismo me siento así y no voy a disimularlo. No siento para nada que mis compañeros me cuiden por ser la novia de Suso. Creo que al final nos tenemos que conocer y al final he caído con las personas más afines a mí», se defendió. «La persona que me ha dicho que soy una pelmaza es porque no se ha enamorado en su vida», sentenció.