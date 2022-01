Mariah Carey celebra por todo lo alto el número uno de ‘All I want for christmas is you’. A través de redes sociales, la cantante ha bromeado sobre este nuevo éxito, sin perder el sentido del humor sobre su edad.

La artista no solo destaca por el himno navideño por excelencia, sino que también lo hace por su brillante personalidad y sentido del humor. En muchas ocasiones, Mariah Carey ha mostrado su habilidad para hacer bromas en diferentes situaciones, especialmente cuando festeja premios.

El pasado 4 de enero, la cantante ha celebrado que su exitosa canción ‘All I want for christmas is you’ ocupa otra vez el número uno en la lista Billboard Hot 100. La artista ha expresado en un tweet que es “sorprendentemente impresionante para una canción escrita en el útero”.

Shockingly impressive for a song written in the womb! 🥳🥳☃️☃️🎄🎄🎄🎄 https://t.co/1p3N95N5cE — Mariah Carey (@MariahCarey) January 4, 2022

Es increíble que una canción de casi 28 años siga siendo tan importante en el panorama internacional y consiga encabezar las listas. Sin embargo, esta no es la primera vez que Mariah Carey bromeaba sobre su edad.

Desde hace dos semanas, el sencillo ya encabezaba la lista por tercer año consecutivo y la reacción de la artista sobre este nuevo éxito ha sido muy esperada. “Ni siquiera sé qué decir”, ¡pero en una nota de voz! ¡La noticia más sorprendente para despertar! Os quiero!!!!», escribía muy emocionada la artista.

Como cada Navidad, este tema se convierte en la banda sonora de nuestras fiestas navideñas. Es una canción que se ha vuelto icónica y que ha conseguido unir a millones de personas en esta época del año.