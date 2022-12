Mariah Carey alcanza el primer puesto del top global un año más con ‘All I want for you’

Mariah Carey ha vuelto a ser la encargada de dar el pistoletazo de salida a estas fechas tan señaladas con su mundialmente conocido All I Want for Christmas Is You. Y un año más, la artista estadounidense se ha vuelto a convertir en la reina de la Navidad.

La artista estadounidense también fue la encargada de despedirse de Halloween y con ello, ha llegado la época en la que cada año se convierte en la protagonista absoluta de estas fechas. Desde finales de noviembre, un año más las reproducciones de All I Want for Christmas is You no han dejado de subir, entrando rápidamente en el top global.

Y finalmente, ha sido la cuenta oficial de Spotify en Twitter la que ha confirmado que un año más, Mariah Carey ha alcanzado el número uno del top global de la plataforma de streaming, siendo la canción más escuchada en todo el mundo.

Año tras año, Mariah Carey continúa batiendo récords. Unos récords que se siguen superando más de 25 años después del lanzamiento de una canción que para muchos, es el himno de la Navidad. Y la artista, consciente de la viralidad de su canción y de los memes que se generan cada año, saca partido de ello.

De esta forma, con la llegada de la navidad, Mariah Carey ha vuelto a convertirse en la reina absoluta de estas fiestas, cuyo himno, le genera nada más y nada menos que aproximadamente 2 millones de dólares al año. Unas cifras que justifican que cada navidad, la artista saque partido a estas fechas.