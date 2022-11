María Patiño rompe a llorar ante la posibilidad de que Chelo abandone definitivamente ‘Sálvame’

Durante la pasada entrega de Sálvame, se estuvo tratando sobre la posibilidad de que Chelo García Cortés abandonara el programa para siempre. Tras más de diez años como colaboradora del programa ha tomado la decisión de irse y buscar otro trabajo en otros programas de Mediaset.

La colaboradora ha dejado claro que ya no le gusta el programa y mucho menos el trato que estaba recibiendo en él. La causante de la salida de Chelo García Cortés podría ser su amiga María Patiño, que ha roto a llorar durante el programa al enterarse de la noticia. Además, hace unos días tuvieron un desencuentro que podría haber sido decisivo.

Chelo García Cortés se plantea abandonar #YoVeoSálvame y negocia su colaboración con #ElProgramaDeAr (vía @Lecturas) Chelo también intentó, sin éxito, se colaboradora del ya inexistente #YaSonLasOcho. — M 📺 (@casasola_89) November 16, 2022

La periodista acababa de publicar un libro titulado Sin Etiquetas, la presentación de este lo iba a hacer su amiga María Patiño, sin embargo, en el último momento decidió cambiarla y sustituirla por Carmen Chaparro. Esta se enteró del cambio a través de las redes sociales pues su amiga no se lo había comentado.

María comenzaba a llorar pues la situación no era de su agrado y no sabía qué hacer para recuperar esa amistad: “Siento que no logro nunca llegar a ella, siento que me quiere de una manera, pero no entiendo la manera en la que me quiere a veces. Lo único que pido es que sea ella conmigo, como yo lo soy con ella. Hay veces que me da la impresión de que tiene que representar un papel delante de mí que no es, hay veces que digo basta y me alejo”, explicaba la presentadora emocionada.

Las informaciones que se han publicado en una revista apuntan a que Chelo García Cortés estaría buscando trabajo y lleva tiempo ofreciéndose a trabajar para otras productoras y en otros programas #yoveosálvame

https://t.co/8eHGBzlCi7 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 16, 2022

Gema López entraba en ese momento en la conversación para intentar consolar a María Patiño, explicándole que Chelo siempre ha sido así: “Chelo es incapaz de mojarse, la conozco desde hace más de 25 años, pero te aseguro que en ella no hay malas intenciones”, comentaba la periodista.