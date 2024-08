María Patiño no puede aguantarse y contesta a Anabel Pantoja tras su última exclusiva.

Aunque Anabel Pantoja está centrada en su embarazo, hay informaciones sobre su pareja que no están dejando que disfrute por completo de esta etapa tan bonita. Es por eso que en su última exclusiva ha apuntando hacia los programas que han hablado de la posible infidelidad de David, su pareja, algo que ha provocado la reacción de María Patiño.

La sobrina de Isabel Pantoja es la protagonista de esta semana de la portada de la revista Lecturas, donde ha hablado de algunos de los temas que le afectan de lleno. Uno de ellos, como no podía ser de otra manera, son las informaciones que desde Ni que fuéramos shhh han lanzado en las últimas semanas.

El pasado del padre de su hijo ha salido a la luz en el espacio de Ten TV y Canal Quickie. Primero desvelaron que intentó convertirse en tentador de La isla de las tentaciones, algo que ocurrió antes de comenzar su relación con Anabel, pero más grave es lo que vino después, cuando localizaron a una chica con la que le habría sido infiel y que incluso ha llegado a sentarse en el plató.

A la pregunta de esta supuesta infidelidad, Anabel no se calla y deja claro que se mantendrá al lado de su chico: «Yo ya elegí y decidí lo que me hace feliz. He encontrado con él el equilibrio. Con mirarnos nos entendemos». Aunque sin nombrar a Espejo Público y a Ni que fuéramos, les manda un recado en forma de agradecimiento por intentar abrirle los ojos y el corazón, pero les pide que le dejen en paz: «Es una experiencia única, y no me gustaría que le afectara a mi niña lo más mínimo».

La colaboradora de televisión e influencer ha anunciado en la citada revista que todo esto está teniendo consecuencias en su salud. «Fui al médico y me dijo que mis ataques de ansiedad y mi llanto llegan a mi hija. Ahí corté. Me duró una semana», por eso ha querido dejar de saber que dicen sobre ella y mantenerse «al margen de ciertas historias que, para mí, no tienen importancia».

Otro punto importante, que también han tratado mucho sus ex compañeros de Sálvame, es la demanda de paternidad de Luis, más conocido como Pinocho. Este sevillano asegura ser hijo de Bernardo Pantoja fruto de una relación extramatrimonial, por lo que sería hermano por parte de padre de Anabel. «Me parece todo un circo para no levantarse a trabajar», así critica al que será el próximo reportero en Andalucía de Ni que fuéramos shh.

María Patiño reacciona a la portada

La ansiedad la provoca el hecho, no el relato del hecho. Buenos días — Maria patiño (@maria_patino) August 7, 2024

Pese a estar de vacaciones y no volver a su puesto de trabajo hasta el mes de septiembre, la presentadora sigue haciéndose notar en las redes sociales. Su perfil en X (antes conocido como Twitter) le ha servido para mandarle un mensaje a la que fue su compañera de plato durante mucho tiempo. «La ansiedad la provoca el hecho, no el relato del hecho. Buenos días», una frase con la que se mantiene en su versión de culpar a David, el supuesto infiel, e intentar abrir los ojos a la amiga de Belén Esteban.