María Patiño estalla contra Isabel Pantoja: “Se ha convertido en una víctima”

Isabel Pantoja ha vuelto a los escenarios por todo lo alto. La tonadillera tuvo un espectacular concierto en Buenos Aires, donde mostró que seguía siendo la reina de la copla. En ‘Sálvame’, María Patiño ha comentado su actitud en el espectáculo.

La madre de Kiko Rivera cambió en varias ocasiones la letra de sus canciones, en las que pudieron entenderse algunos mensajes directos a su hijo. Durante el evento, la andaluza se mostró más fuerte que nunca a pesar de que en algunos momentos se le escaparon las lágrimas.

Desde ‘Sálvame’, los colaboradores han opinado sobre el espectáculo. María Patiño ha sido la más dura asegurando que se está victimizando. «Se ha convertido en una víctima de todo. Ella tiene la capacidad de victimizarse ante los amigos», ha brotado la tertuliana.

La periodista no dudó en recordar cómo públicamente la tonadillera ha fallado a personas que creían en ella. «Ayer dijo: ‘Hoy quiero confesar cuánta gente me ha hecho daño y me ha dejado por el camino. Mira que capacidad tiene de darle la vuelta. ¿Y a la gente que tú has hecho daño y has dejado tirada en el camino como a mi amiga Chelo García Cortés?», ha asegurado la comunicadora.

Por su parte, Isa Pantoja opina lo contrario sobre el concierto. Desde ‘El programa de Ana Rosa’, la joven ha contado cómo se ha sentido al ver a su madre emocionada. «Me alegró mucho de verla así, ella tiene sus momentos de bajón, pero ella saca esa capacidad para poder subirse al escenario, llevar tiempo sin cantar y sin ver a sus fans», ha confesado la colaboradora.