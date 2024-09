María Patiño desvela el gesto de Julián Muñoz e Isabel Pantoja en su contra: «Pidieron mi cabeza»

El pasado martes pudimos conocer la noticia del fallecimiento de Julián Muñoz. Como no podía ser de otra manera, su compleja vida ha vuelto a generar un enorme interés mediático. Sobre todo si hablamos de su noviazgo con Isabel Pantoja y el hecho de haber estado involucrado en uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de nuestro país. Lejos de que todo quede ahí, tan solo unas horas después de su muerte, nos vimos sorprendidos con otra noticia: Julián Muñoz dejó grabada una entrevista póstuma con una condición, y es que no viera la luz hasta que falleciese. Y así ocurrió. De esta forma, en la nueva entrega de Ni que fuéramos shhh presentada por María Patiño, decidieron analizar algunos de los numerosos titulares que dio el ex alcalde de Marbella en esa charla íntima con Santi Acosta, presentador de De Viernes junto a Bea Archidona.

De esta forma, María Patiño no tardó en aprovechar la ocasión que se le presentó para sincerarse no solamente con sus compañeros de Ni que fuéramos shhh, sino también con los espectadores del programa que se emite en el Canal Quickie. De esta forma, la periodista compartió una anécdota sobre el intento de Julián Muñoz e Isabel Pantoja de frenar su carrera en la pequeña pantalla. Así pues, la presentadora de Ni que fuéramos shhh aseguró que durante su etapa como colaboradora del programa Sabor a ti, el ex alcalde de Marbella y la tonadillera solicitaron que Patiño fuese despedida, y todo porque en aquel momento estaba sacando a la luz diversos datos sobre lo que estaba ocurriendo. Evidentemente, era algo que no convenía a ninguno de los dos. «Pidieron mi cabeza en Antena 3», reconoció la periodista, dejando completamente sin palabras a la gran mayoría de sus compañeros en Ni que fuéramos shhh.

Esta situación llegó a un punto en el que, según ha asegurado la propia María Patiño, tanto Julián Muñoz como Isabel Pantoja se pusieron en contacto con la cadena para exigir que fuese despedida si querían seguir teniendo acceso a ellos a través de entrevistas. «Me lo comentó a posteriori mi director. Llamaron, no sé si Julián o la Pantoja, pero estaban los dos a gritos por teléfono», reconoció.

Lejos de que todo quede ahí, la periodista aseguró que no se recordaba qué tema se estaba tratando por aquel entonces, pero lo que sí tiene claro es que nada tenía que ver con cuestiones económicas, ni mucho menos: «Era una cosa que tenía que ver con su hijo, fíjate lo que te digo, no era tema de dinero».

En ese preciso instante, Chelo García Cortés optó por pronunciarse sobre este asunto. Al fin y al cabo, ella era también era compañera de María Patiño en Antena 3, por lo que pudo vivir esta etapa profesional junto a ella. De esta forma, la colaboradora de Ni que fuéramos shhh recordó a los espectadores que, por aquel entonces, Patiño manejaba «muchísima información» sobre ellos. La aludida no tardó en añadir algo más: «Bueno, contaba lo que sabía».