El estreno de Supervivientes 2025, que ha marcado una espectacular audiencia de un 22,7 % de cuota, ha dado pie para que María Patiño haya hablado de una posible participación. Aunque eso ahora sería impensable, ya que está fuera de la órbita de Mediaset, durante años tuvo opciones por ser una de las caras más conocidas de Telecinco y Antena 3, las dos cadenas en las que este reality se ha emitido a lo largo de la historia. Aunque la presentadora de Ni que fuéramos shhh asegura que nunca ha recibido una propuesta para ser concursante, tiene claro que hubiese rechazado sin dudarlo, ya que tiene un problema importante que le hace tener claro que nunca irá a un programa similar.

Ha sido la participación de Terelu Campos, que estará en la isla con una misión clara durante algunos días, la que ha provocado el debate en el plató del espacio de Canal Quickie y Ten TV. Hay que recordar que la malagueña arrastra problemas físicos desde que padeció cáncer, por lo que muchos pensaban que los rumores de su fichaje eran una invención, pero los espectadores han podido verla saltando del helicóptero (aunque con ayuda de dos vigilantes que la esperaban en el agua).

Aunque la hija de María Teresa Campos ha recibido muchas críticas por parte de sus ex compañeros, en este caso han aplaudido su valentía, siendo especialmente Patiño la que ha reconocido el mérito que tiene. En mitad de ese discurso, David Valldeperas (director del programa) le preguntó si se atrevería a una aventura así, algo que Patiño ha negado por completo.

Muy clara, María ha recordado que cuando era joven sufrió bulimia, por eso no se quiere arriesgar a tener una recaída. «A mí me puede provocar algún tipo de problema alimenticio el no tener mi rutina de mis comidas. Entonces, no me la juego, porque sé lo que me puede ocurrir», ha dicho muy segura.

Si hay algo que ocurre a los concursantes de Supervivientes, eso son las grandes bajadas de peso que sufren la mayoría, algo a lo que ella no quiere exponerse. «Los cambios de peso tan bruscos me pueden provocar algún tipo de alteración», aseguraba.

En ese momento ha recordado las precauciones que tomaba durante la grabación de Sálvese quien pueda, el reality en el que buscaron trabajo en Miami y México tras el final de Sálvame, en Telecinco. Aunque aquello pudieran parecer unas vacaciones, lo cierto es que fueron unas grabaciones concentradas en muy poco tiempo, siendo especialmente agotadoras por lo rápido que debía ir todo.

Allí, María Patiño también quiso ser especialmente cuidadosa con los horarios de las comidas, tanto que no dudó en intentar mantener sus rutinas, pese al cambio horario y las grabaciones, incluso haciendo paradas para que ella pudiera comer a la hora que le tocaba.

«A mí, las rutinas me ayudan a poder comer un poco de todo y no hacer una vida como llevaba anteriormente», ha confesado. Por ese motivo, ha explicado a los espectadores que su objetivo en la vida no es hacer dieta, algo que en el pasado ya le fue perjudicial. «No quiero hacer régimen, quiero tener una vida saludable», insistiendo en su compromiso por mantenerse en forma, pero sin caer en los problemas del pasado.