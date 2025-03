La pasada noche del 6 de marzo, los espectadores de Telecinco fueron testigos del gran estreno de Supervivientes 2025. El popular reality se ha convertido en la joya estrella de la cadena, por lo que su emisión nunca deja indiferente a la audiencia del programa. Por ello, anoche, las emociones estaban a flor de piel. De esta manera, y como ha sucedido durante los últimos años, Jorge Javier Vázquez fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a la edición, como presentador de la gala de los jueves. Un regreso muy esperado que vino repleto de sorpresas, entre ellas, su conexión en directo con Terelu Campos, su antigua compañera en Sálvame.

El comunicador catalán desvelaba que la hija de María Teresa Campos, de momento, no era concursante oficial de la edición. La colaboradora se encontraba en Honduras y lo hacía con el objetivo de llevar a cabo una misión muy especial. Eso sí, tendrá que vivir las mismas penurias que el resto de concursantes. Y es que, el frío, el cansancio, el hambre y los bichos serán su día a día. Asimismo, y debido a que las normas del concurso indican que para comenzar la aventura en la isla hay que saltar desde el helicóptero, Jorge Javier Vázquez le preguntó si había soñado con este acontecimiento. «No solo soñar, he tenido auténticas pesadillas», confesó Terelu Campos.

La colaboradora televisiva manifestó sentir auténtico miedo al salto del helicóptero, por lo que no daba señales de ir a hacerlo. Por ello, el presentador del formato, posteriormente, volvió a conectar con ella para saber su decisión final. «¿Te vas a subir al helicóptero?», preguntaba. «Me voy a subir al helicóptero», respondió ella contundentemente.

Alejandra Rubio y Carmen Borrego, al respecto, no apostaban porque Terelu Campos saltaste del helicóptero debido a las limitaciones físicas que padece. Pero, la colaboradora se subió. Eso sí, conforme se fue acercando a la isla, su cara fue palideciendo aún más. «No tengo dorsales, tengo muchas dificultades, pero es lo que hay», comentaba desde las alturas.

«Dificultades que te impiden hacer qué», le preguntaba Vázquez. «Nadar como una persona normal», revelaba ella. «Pese a todo has decidido sumarte a esta aventura», le recordaba Jorge Javier. Pero, Terelu Campos estaba decidida a vivir la experiencia. «¿Sabes por qué? Porque los últimos años la vida me ha puesto a prueba y esta vez he decidido ser yo la que se ponga a prueba por mí misma», reflexionaba. «Aquí imperaba el no pero, ¿qué va a suceder?», preguntó el catalán por última vez.

«Para poder tirarte desde el helicóptero tienen que suceder varias cosas. Antes te voy a contar tu misión. Otros años ha habido fantasmas del pasado, pues este año va a haber fantasmas del futuro y vas a ser tú. Vamos a darte la posibilidad de convertirte en concursante de Supervivientes si superas los 21 días que estuvo tu hermana Carmen Borrego. Si superas los 21 días podrás luchar por el premio de 200.000 euros. Hasta entonces Terelu no serás concursante y no puedes saltar del helicóptero», le explicó el presentador.

Terelu Campos se saltas las normas de la organización de ‘Supervivientes 2025’

Una decisión por parte de la organización con la que ella no estaba nada de acuerdo. Por ello, y para sorpresa de todos, se reveló. «¿Que no puedo saltar? Muy bien. Pues eso lo decidiré yo, no tú», manifestaba muy rotunda. «Baja esto», indicaba al piloto.

Así pues, Campos saltó del helicóptero y lo hizo sin pensárselo dos veces. Un reto superado que se lo dedicó a su hija, Alejandra Rubio, y a su nieto recién nacido. Un momento que fue visto por todos con máxima expectación y con el que la colaboradora se ganó el aplauso del público presente en el plató de Telecinco.