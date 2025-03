El dinero que va a cobrar Terelu Campos por participar en ‘Supervivientes 2025’

Este jueves 6 de marzo, los espectadores de Telecinco van a poder disfrutar del estreno de Supervivientes 2025, presentado por Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño. De esta manera, vamos a tener la oportunidad de conocer a todos y cada uno de los participantes que han puesto rumbo a los Cayos Cochinos de Honduras para disfrutar de esta experiencia que, desde luego, va a cambiarles la vida tanto a nivel personal como profesional. Una de las grandes sorpresas de este año es, indudablemente, la participación de Terelu Campos en el reality. Algo que ha dejado completamente descolocados a muchos, sobre todo al resto de participantes. Y todo tras hacerse público que no va a concursar con las mismas condiciones que sus compañeros, ni mucho menos. Y es que, antes de viajar a Honduras, la hija de María Teresa Campos ha querido imponer una serie de condiciones a la organización de Supervivientes 2025.

Para comenzar, ya hemos podido ser testigos del primero de esos privilegios de los que ha podido disfrutar la madre de Alejandra Rubio. ¿En qué ha consistido? En viajar a los Cayos Cochinos después que el resto de concursantes de Supervivientes 2025, por lo que no compartió vuelo con todos ellos. Lejos de que todo quede ahí, tal y como ha podido confirmar los compañeros de la revista Semana, este jueves podremos ser partícipes de una promesa más de la organización a Terelu Campos: se le ha brindado la opción declinar la opción de tirarse del helicóptero, siendo uno de los momentos más esperados e icónicos de cada edición de Supervivientes. Una petición que la colaboradora de De Viernes probablemente haya realizado al equipo al tener no solamente vértigo, sino también claustrofobia. Es algo que se le exige a todos los robinsones pero, en cambio, a Terelu se le da la opción de no hacerlo y que no haya consecuencias.

Lejos de que todo quede ahí, la hermana de Carmen Borrego cuenta con uno de los privilegios más ansiados para todos los que ponen rumbo a Supervivientes. ¿En qué consiste? En abandonar el programa en cualquier momento, sin necesidad de pagar la temida penalización que suele imponer la organización.

El motivo por el que se le ha concedido este deseo es que Terelu Campos cuenta con compromisos laborales previos a confirmar su participación en el reality. Debemos recordar que el 26 de abril, la colaboradora estrena la obra de teatro que protagoniza en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Por lo tanto, estaría obligada a regresar con la suficiente antelación para poder llevar a cabo los ensayos oportunos.

¿Cuánto cobrará Terelu Campos por su participación en ‘Supervivientes 2025’?

Uno de los grandes misterios también habría quedado resuelto. Tal y como recogen nuestros compañeros de Semana, la madre de Alejandra Rubio podría tratarse de la participante con mejor caché de esta edición. Al parecer, se embolsaría nada más y nada menos que 50.000 euros por semana.

No podemos dejar de mencionar que, el pasado año, cuando su hermana Carmen Borrego puso rumbo a los Cayos Cochinos de Honduras para participar en Supervivientes 2024, la tertuliana consiguió ganar aproximadamente 17.000 euros por semana. Una cifra bastante diferente a la que, en principio, va a ganar su hermana.