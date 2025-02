La pasada noche del 27 de febrero, los espectadores de GH DÚO fueron testigos de la emisión de la gran semifinal del reality. La final está a la vuelta de la esquina y las emociones entre las celebridades son mayúsculas. Pues, todos quieren convertirse en el gran ganador de la edición. Pero, antes de conocer quién se alzará con el maletín, la organización emitió una gala donde se realizó una doble expulsión. Una eliminación donde José María Almoguera salió muy mal parado, pues se convirtió en el primer finalista en ser expulsado. Una situación que María ‘La Jerezana’, su amiga especial, no vió venir.

Tal y como se pudo ver, algunos ex concursantes han subido a la casa para reencontrarse con sus compañeros y ejercer de jefes de campaña de cara a la final del próximo martes. María ‘La Jerezana’ hizo lo propio y manifestó que, para ella, su gran ganador era el hijo de Carmen Borrego. Ante ello, la idea que había planteado la organización del formato era que los ex concursantes pasasen unos días en la casa de Guadalix de la Sierra para apoyar a su finalista favorito. Pero María, al ver que José María Almoguera había sido el expulsado y, por ende, no estaría en la casa, reaccionó de la peor manera.

«Yo esperaba quedarme con él aquí. Entonces veo que lo han eliminado y no me lo esperaba para absolutamente nada. Estoy en estado de shock», comentó a Carlos Sobera. Una perplejidad que la ha llevado a tomar una inesperada decisión: negarse a quedarse en la casa y apoyar a sus compañeros.

Debido a ello, la andaluza le ha preguntado al Super si pasaba algo por romper su palabra y compromiso con el concurso: «¿Tiene consecuencias?». Al fin y al cabo, no tenía deseos de permanecer junto al resto de sus compañeros, visto lo visto. «Me voy con José. A mí lo de jefa de campaña me ha desmotivado. Yo no me esperaba que José se iba a ir», manifestó.

Una actitud con la que dejó al equipo de GH DÚO 3 completamente estupefacto, ya que tenían su palabra y contaban con ella para los próximos días. Al final, el reality finaliza en cinco días. Por ello, y tras reflexionarlo bien, María ‘La Jerezana’ reculó y aceptó quedarse.

María a Carlos Sobera: «Yo no me esperaba para nada que se fuera Jose»

La ex concursante se dio cuenta de que no estaba tomando la decisión más acertada. Por ello, y aunque José María Almoguera no va a estar junto a ella, aceptó pasar unos días con los finalistas y algunos de sus compañeros expulsados. Ante ello, Carlos Sobera informó a la audiencia cuál había sido la decisión final de la andaluza.

Por su parte, la joven quiso explicar su postura. «Ante todo, pedirte disculpas porque yo no me esperaba para nada que se fuera Jose. Me he puesto muy nerviosa, me he quedado en ‘shock’ y lo que quería era irme con él», ha comenzado diciendo. «Pero también estaba fallando a mi palabra con el programa y a ellos también los dejaba tirados. Queda muy poco, dile a Jose que me espere», sentenció.