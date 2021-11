El pasado viernes 19 de noviembre María Escarmiento lanzaba su nuevo EP, el segundo después de ‘Sintiéndolo Mucho’ que lanzó durante el verano del 2020. Durante este año también ha lanzado varios temas como ‘Cada Vez Más Mayor’ con Eigen Risico y Paula, ‘Déjame Sola’ junto a la producción de Pedro LaDroga, ‘Por la Noche’ con el productor Kabasaki y ‘Singstar’ con Los del Control. Ahora vuelve con cuatro nuevas canciones completamente inéditas.

‘Comerte la Boca’, ‘Las Veces Que Estoy Sin Ti’ de nuevo con Kabasaki, ‘La Tóxica’ y ‘Borracha’ conforman este EP que representa el amor en diversas etapas. Todas tienen en común ese sentimiento, pero de una manera distinta. La última ha sido la elegida para lanzar como sencillo y grabar su videoclip, estrenado el mismo día. En esta ocasión, habla de cuando tienes ilusión por una persona y sales de fiesta pensando en verle, pero no sabes si estará y bebes más de la cuenta sin saber qué acabará pasando.

El estribillo de la canción se meterá en tu cabeza, haciendo que no puedas olvidar la canción. Por si fuera poco, el videoclip te dará ganas de imitarlo y salir de fiesta con tus amigos y bailar hasta que se te cansen los pies. En el vídeo musical aparecen diversos amigos suyos y está dirigido una vez más por Pablo Amores, quien ya ha dirigido antes ‘Déjame Sola’, ‘Dive’, ‘Castigo’ o ‘Amargo Amor’.

“El videoclip tiene algunas referencias así, graciosas, pero es simplemente diversión, como la canción en realidad”, explicó María en una entrevista para Vein. La extriunfita sigue demostrando que puede situarse tanto en el extremo más comercial como en lo más urbano posible y es algo que tiene enganchado a sus seguidores. María Escarmiento no tiene problema en colaborar con alguien ya más consagrado como Ms Nina o Pedro LaDroga y después con Coco Champagne o Eigen Risico. Algo que tampoco olvida es de donde ha salido, ya que siempre ha agradecido a ‘Operación Triunfo’ la oportunidad que le brindaron. No te pierdas el nuevo EP de María Escarmiento, estamos seguros de que no te dejará indiferente.