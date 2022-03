Este miércoles, ‘Las tres puertas’, el programa que presenta María Casado en La 1 de TVE, recibió a Pedro Ruiz. Un programa en el que la periodista charla con sus invitados de una forma muy sincera y personal cada semana, poniendo en valor la palabra.

El presentador y escritor fue uno de los invitados del miércoles y, durante su entrevista, ocurrió algo inesperado en el plató. La periodista María Casado rompió a llorar, después de asegurar que ella de autoestima anda «regular», y que en estos momentos se encuentra un poco preocupada.

En ese momento, Pedro Ruiz quiso echarle un capote a modo de reflexión. «Te he dicho más de una vez que es mucho más difícil desintoxicar que intoxicar. Los medios ahora ofrecen más dinero por ensuciar que por limpiar, lo cual es imposible de tragar. Te ofrecen un montón de dinero por meterte en una isla y hacer no sé qué tipo de cosas, o promoción por hacer cosas… Y no, es mucho más difícil limpiar que ensuciar. Y este programa limpia».

María Casado rompe a llorar en su programa…#LasTresPuertas5 El gran Pedro Ruíz responde: «Este programa limpia. Luego tendrá la audiencia que tenga. Pero los números no son el alma de la vida»…pic.twitter.com/JBFvNkWFm1 — Diego Garcés (@dieGarces_) March 3, 2022

Pedro Ruiz también hizo referencia a los datos de audiencia, motivo de la intranquilidad de la presentadora de ‘Las tres puertas’: «Luego tendrá los datos que tenga. Pero los números no son el alma de la vida», reflexionó el escritor.

‘Las tres puertas’, que se estrenó el mes pasado con un 6,4% de share, ha ido cayendo en audiencia hasta estabilizarse sobre el 5%. Lo cierto es que, a pesar de todo, se ha caracterizo por tratar de recuperar el espíritu de programas clásicos de TVE, donde el poder de la palabra tenía todo el protagonismo.

El programa tiene cada semana varios invitados, tanto de nuestro país como también personajes internacionales. Todos ellos de diferentes disciplinas, como las artes, la ciencia, el empresariado, el deporte, la divulgación, la enseñanza, la moda, la gastronomía, etc. Un espacio que, desde luego, ¡teníamos ganas de que existiera!