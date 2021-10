No es ningún secreto que Måneskin se ha convertido en una de las bandas que más está dando de qué hablar en este año 2021. No solamente consiguieron llevarse la victoria en el prestigioso Festival de Sanremo, sino que también lograron la oportunidad de representar a Italia en ‘Eurovisión 2021’, festival celebrado en Róterdam.

Ellos eran conscientes de la gran oportunidad que se les presentaba, y decidieron aprovecharla al máximo. Tanto es así que los chicos de Måneskin consiguieron la primera posición, llevándose el ansiado micrófono de cristal a Italia. Era la tercera vez en la historia que este país lograba la victoria en este prestigioso certamen musical.

Lo cierto es que Måneskin consiguió cautivar a toda Europa con ‘Zitti e Buoni’, una de las canciones que más ha sonado en este año 2021, ¡y que sigue haciéndolo! Pero la banda no ha querido conformarse, y ha querido ir muchísimo más allá con otros tantos lanzamientos. Entre ellos se encuentra ‘MAMMAMIA’.

MAMMAMIA OFFICIAL VIDEO OUT NOW (AND KILLING IT ALREADY) 🩸https://t.co/wZRnhphcOB pic.twitter.com/ocajzn3bIY

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) October 19, 2021