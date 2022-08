Maluma ha conseguido salir victorioso tras el lanzamiento de 28. El nuevo tema de Papi Juancho ha revolucionado las redes sociales y ha hecho que sus fans se vuelvan locos al ver al artista cantando trap.

Si ya consiguió coronarse con su reciente colaboración junto a Anitta, Papi Juancho ha terminado siendo imparable con 28, el nuevo reto de su carrera musical que el colombiano ha conseguido superar con creces.

El Pretty Boy se ha lanzado a la piscina trayéndoles a sus más fieles seguidores un trap. Con 28, el artista se ha probado a sí mismo y se ha distanciado del más puro reguetón para ofrecernos un tema alejado de su zona de confort.

La canción, que habla de billetes y de cómo la fama ha llamado a la puerta del artista, está rodeada en un tipo de tiradera que, a más de uno, le ha generado dudas acerca de a quién va dirigida esta.

Con frases como: «Antes no tenía na’, ya estamos bien. Me acostumbré a ver solo billetes de cien. ¿Para qué guerrear si no hay con quien? La mala vibra que descanse en paz. Amén» o “Tú te crees gangsta y rich. Yo sé que antes te lo han dicho y como dicen en PR», el artista colombiano ha llamado la atención de sus fans.

A estos, que les han saltado las alarmas de un posible conflicto entre el artista y otra persona, les ha sorprendido las líricas de este hit. Pero hemos de recordar que el trap es un género musical que desprende chulería, y esta actitud, que no le sienta nada mal a Papi Juancho, la ha adoptado en 28.

Resulta curioso ver a Maluma cantar unas letras que carecen de la seducción que tanto le define. Pero el joven ha comprobado que, cante lo que cante, siempre va a conseguir tener a sus fans loquitos de amor por él.