Makoke tampoco será concursante de ‘Supervivientes’ este año. Poco a poco, ya han ido saliendo a la luz el nombre de algunos de los famosos que se embarcarán próximamente en la aventura hondureña, siendo Kiko Matamoros uno de ellos. Sin embargo, aunque, a priori, uno de los nombres más sonados fue el de la colaboradora de ‘Viva la vida’, al final se anunció que no iría.

Poco se sabía del motivo por el que Makoke no participaría en ‘Supervivientes’, hasta ahora. Tal y como reconoció el propio Kiko Matamoros en ‘Sálvame’, él mismo ha bajado su caché para evitar coincidir en Honduras con la que fue su mujer durante casi 20 años. Un veto que ha sentado a la colaboradora como un jarro de agua fría, especialmente, porque lo necesita económicamente.

«Estoy pasando un mal momento económico, eso es así. Por Instagram, por la ayuda de mis amigos, por el trabajo que puedo realizar, intento hacer la mejor vida posible. Todo dentro de mis medios, sin hacer daño ni robar a nadie. Mi situación económica está judicializada. Por supuesto que tengo que hacer Tetris muchas veces, es verdad. No me jacto de ello, pero estoy luchando por lo que es mío», ha confesado la exazafata del ‘Telecupón’.

Asimismo, Makoke ha afirmado que ya se encontraba en conversaciones con productora del formato, Bulldog TV. «A mí casi todos los años me hacen ofertas para ‘Supervivientes’. Nos llamaron para ofrecérnoslo tanto a Javi [Tudela] como a mí. Él no quiso porque tiene a su niño muy pequeño, pero yo dije ‘este año puede ser que sí’», explicó en ‘Viva la vida’.

«Me apetecía, me sentía fuerte. Mis hijos ya son totalmente independientes. Yo creo que era el momento. Estábamos en negociaciones y me lo daban casi por hecho. Al final me dijeron que no estaba, me imaginaba que era por esto. Si de repente me he caído de la lista, pues será por lo de Kiko», agregó visiblemente molesta.

Sin poder contenerse, la influencer acabó estallando contra su exmarido. «Una vez más, él falta a la verdad en las cosas que ha dicho. No voy a dejar de trabajar por encontrarme con esta persona. Si me ofrecen un ‘reality’, lo voy a hacer. Yo jamás he pedido una orden de alejamiento y lo puedo demostrar, está en los papeles. A mí me la ofreció la jueza, pero la decliné porque no tengo miedo físico a Kiko y menos estando en una isla, rodeados de cámaras», declaró.

«[El veto] es la única forma que tiene de hacerme daño, ya no le queda otra. Como no puede ir a un programa a decir las barbaridades que ha dicho porque el tema está judicializado…», ha aseverado Makoke. Unas declaraciones que no dejaron indiferente a nadie.