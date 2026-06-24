Maite Galdeano desvela el accidente con un gato por el que acudió a urgencias: «Podría estar muerta»

Hace tan sólo unos días, Maite Galdeano dejó profundamente preocupados a sus seguidores al mostrar en sus redes sociales las graves secuelas físicas que le dejó el ataque de un gato callejero con el que ya había tenido algún que otro encontronazo. A través de sus historias de Instagram, ella misma dio detalles de lo que había sucedido: «Me ha dejado hecha polvo, llena de sangre». Todo ello mientras mostraba los arañazos y heridas que tenía en su pierna. Según su criterio, este incidente, que tuvo lugar cerca de su casa, vendría dado por el carácter agresivo que muestra el animal. Después de lo ocurrido, Maite Galdeano no tardó en acudir de inmediato a urgencias, y todo por las heridas. «Sigo siendo animalista 100%, pero cuento lo que me ha pasado», comentó a sus seguidores de Instagram

Después de que le curasen las heridas y estar inmersa en el proceso de recuperación, la madre de Sofía Suescun ha reaparecido en sus redes sociales para hacer una impactante e inesperada confesión. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de que estuvo a punto de sufrir graves complicaciones, hasta el punto de perder la vida. Y todo como consecuencia de una presunta negligencia médica que tenía estrecha relación con el tratamiento médico al que le sometieron. Al parecer, tal y como han dado a conocer los compañeros de Outdoor, los analgésicos y antibióticos que recetaron en urgencias contenían, entre sus componentes, penicilina. Algo que pudo causarle consecuencias verdaderamente fatales.

«Soy súper mega alérgica a la penicilina», explicó la ex concursante de Gran Hermano 16, que todavía seguía impactada por lo sucedido. Lejos de que todo quede ahí, aclaró algo: «Y fíjate que les avisé». Por lo tanto, según Maite, «podría estar muerta» pero, afortunadamente, solo quedó en un susto después de percatarse, a tiempo, de ese error médico.

Todo ello sumado a que, por iniciativa propia, se negó en rotundo a someterse al tratamiento que le habían recomendado: «No tomé los medicamentos porque mi intuición me dijo: ‘no los tomes’». Y añadió: “Si llego a tomar el antibiótico, no estaría aquí contándolo. Estaría en el otro barrio”.

Después de lo ocurrido, la de Pamplona no dudó un solo segundo en regresar a consulta para que le recetaran otro tipo de medicamentos que no tuviesen penicilina. Además, le limpiaron las heridas para continuar con su proceso de recuperación. Aunque todo apuntaba a que estaba a punto de cerrar este capítulo, lo cierto es que no es del todo así. «El tobillo está muy hinchado, sigue rojo y con mucha infección», expresó. ¿Logrará recuperarse lo antes posible? ¿Le harán efecto los nuevos antibióticos? Seguro que la propia Maite continuará utilizando sus redes sociales para seguir informando a sus seguidores de la última hora de su estado de salud tras el ataque de ese gato callejero.