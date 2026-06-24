Quiénes son los componentes de BTS, el grupo que toma el testigo de Bad Bunny en el Metropolitano de Madrid

Ha sido una larga espera, pero, por fin, BTS ya tiene las horas contadas para reencontrarse con sus fans españoles. Y es que, aunque pueda parecer mentira, la agrupación nunca ha pisado territorio español. Tal y como recordarán sus seguidores, en el 2020 tenían previsto pasar por nuestro país con su gira mundial, pero la pandemia de la COVID-19 impidió la celebración de este encuentro. Pues, al igual que muchos otros conciertos, fue cancelado. Sin embargo, aunque lo mejor tarda en llegar, siempre llega.

La popular banda surcoreana realizará dos conciertos inéditos en Madrid, los próximos días 26 y 27 de junio. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, los siete integrantes de la banda, han terminado el servicio militar obligatorio en su país y, por fin, han vuelto a los escenarios para reencontrarse con sus queridos fans. Una vuelta muy esperada que están realizando en todo el mundo con su nueva gira musical. Pues, el regreso ha llegado de la mano de la publicación de Arirang, su nuevo proyecto discográfico.

Con dos citas confirmadas en la capital, los artistas pretenden conceder dos de sus shows más especiales. Pues, quieren agradecer el apoyo que han tenido siempre de sus fans españoles, a pesar de no haber podido venir nunca de gira. Tras la marcha de Bad Bunny, el Riyadh Air Metropolitano ya lo tiene todo listo para sus próximos protagonistas. Y es que, serán días de muchas emociones. Pero, ¿quiénes son los integrantes de BTS? Realizamos un repaso para todas aquellas personas que quieran saber un poquito más.

RM

Considerado como el líder de BTS, RM es también uno de los raperos de la agrupación. Nació en nació en Ilsan, Corea del Sur, el 12 de septiembre de 1994, y su nombre real es Kim Nam-joon. Asimismo, a pesar del éxito de la boyband, también ha probado suerte como artista en solitario y ha publicado sus propios proyectos. Tiene más de 52 millones de seguidores en Instagram.

Jin

Nacido el 4 de diciembre de 1992 en Gyeonggi, Corea del Sur, Jin es el miembro más veterano de la agrupación. Su nombre real es Kim Seok-jin y es uno de los vocalistas del grupo. Tiene más de 55 millones de seguidores en Instagram.

Suga

Nacido el 9 de marzo de 1993 en Daegu, Suga es uno de los miembros de BTS más veteranos. Su nombre real es Min Yoon-gi y es conocido en la banda como el rapero principal. Asimismo, es uno de los mejores compositores de la agrupación, pues no solo ha lanzado su propia música en solitario. Suga ha compuesto más de 70 canciones para varias agrupaciones. Tiene más de 54 millones de seguidores en Isntagram.

J-Hope

Nacido el 18 de febrero de 1994 en Gwangju, J-Hope es conocido entre los fans por ser uno de los mejores bailarines de BTS. Su nombre real es Jung Ho Seok y también ha probado suerte como solista. De hecho, el lanzamiento de su mixtape, Hope World, ha sido uno de los proyectos más exitosos de un artista surcoreano a nivel internacional. Tiene más de 55 millones de seguidores en Instagram.

Jimin

Aunque como artista es conocido bajo el alias de Jimin, su nombre real es Park Ji-min. Nació el 13 de octubre de 1995 en Busan, Corea del Sur, y desde pequeño sintió una conexión especial con la música. En BTS es el vocalista principal y el que se encarga de las notas más difíciles. Tiene 59 millones de seguidores en Instagram.

V

Nacido el 30 de diciembre de 1995 en Daegu, Corea del Sur, V es uno de los miembros de BTS más queridos por el público. Su nombre real es Kim Tae-hyung y también ha probado suerte con proyectos en solitario. De hecho, fue en el 2016 cuando ejerció como actor de Hwarang, un conocido K-Drama. En Instagram es el miembro con más seguidores, pues tiene más de 74 millones.

Jungkook

El más joven de la banda es Jungkook. Su juventud nunca le ha hecho menos en esta agrupación, pues su talento es innegable. Su nombre real es Jeon Jung-kook y nació el 1 de septiembre de 1997 en Busan. En la banda es conocido por ser uno de los vocalistas principales, mejores compositores y bailarín. La mejor prueba que refleja que el ser el más pequeño no quita talento. Al contrario, es tan talentoso que en Corea le llaman «Golden Maknae». Tiene 22 millones de seguidores en Instagram.