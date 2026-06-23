Todo sobre la tienda de BTS en Madrid: merchandising especial y solo 30 minutos para comprar

Dicen que lo mejor tarda en llegar. Y es que, aunque sea larga la espera, en el caso de BTS siempre merece la pena. La popular banda coreana llegará a Madrid los próximos días 26 y 27 de junio. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, los siete integrantes de la banda, han terminado el servicio militar obligatorio en su país y, por fin, han vuelto a los escenarios para reencontrarse con sus queridos fans. Una vuelta muy esperada que están realizando en todo el mundo con su nueva gira musical. Pues, el regreso llegó de la mano de la publicación de Arirang, su nuevo proyecto discográfico.

Conscientes del gran apoyo que tienen en España, los artistas no han dudado dos veces en añadir la capital española en su gira musical. Por ello, tras la marcha de Bad Bunny, el Riyadh Air Metropolitano ya se encuentra preparándolo todo para sus próximos protagonistas. Eso sí, como todavía faltan unos días, los fans pueden ir haciendo la espera mucho más amena gracias a la tienda exclusiva que ya se encuentra en Madrid. Pero ya avisamos que conviene tener algunas cosas en cuenta.

La tienda de BTS se ha convertido en un éxito absoluto entre los fans

Conocida como Pop-Up entre los fans de BTS, la tienda es un establecimiento exclusivo que se ha creado para que los seguidores de la banda puedan comprar merchandising y ver muchas cosas relacionadas con la agrupación coreana. Eso sí, por tiempo limitado. Y es que estará en Team Labs Madrid hasta el próximo 5 de julio. Además, para ir es necesario tener una reserva previa, pues no dejan pasar si ese no es el caso.

La tienda abre de lunes a jueves, de 11:00 a 22:00 horas, y de viernes a domingo, de 11:00 a 23:00 horas. Asimismo, los asistentes que quieran vivir la experiencia de la Pop-Up tienen que inscribirse en la página web del evento. Una vez realizado este paso, se generará un código QR, el cual es necesario para presentar en el momento de entrar a la tienda. Si no se tiene reserva, no se garantiza la entrada al establecimiento.

Sin embargo, aquí no acaba la cosa. El visitante solamente dispone de 30 minutos para ver la tienda. Asimismo, según se ha podido saber, 10 minutos serán los que se puedan estar disfrutando de la primera planta, donde está la exposición de la banda. Los 20 minutos restantes corresponden al tiempo que conceden para estar en la segunda planta de la tienda, donde se encuentra el merchandising.

Merchandising exclusivo de BTS, pero nada barato

Muchos fans han confesado que el tiempo permitido es bastante escaso, pues resulta casi imposible sacarse alguna fotografía si se quiere ver todo. Pero, los tiempos están muy controlados, por lo que no queda otra. El motivo por el que se limita la permanencia en el establecimiento es para que no se formen aglomeraciones ni colas excesivas. Pues, BTS tiene mucho público que desea vivir este tipo de experiencias.

Asimismo, respecto a los precios de los artículos de merchandising, informamos que no son nada económicos. Además, solamente se podrán adquirir dos unidades por artículo. Pero, como punto a favor, muchos asistentes han informado que son de buena calidad y que hay muchas cosas por elegir. Por lo tanto, es conveniente tener claro lo que se quiere comprar.