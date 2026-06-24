Özge Gürel y Serkan Çayoğlu (‘Amar es primavera’), de vacaciones en España: las fotos más románticas

España se convierte siempre en el destino elegido por muchos actores turcos, y eso es algo que ya hemos comprobado. A lo largo de los últimos años, hemos tenido la oportunidad de ver cómo grandes celebridades de la industria interpretativa turca apuestan por venir a nuestro país para pasar unos días de desconexión. En esta ocasión, los que han querido vivir el verano español han sido Özge Gürel y Serkan Çayoğlu. Ambas estrellas son conocidas por protagonizar Amar es primavera, una exitosa ficción que está disponible en Mediaset Infinity.

Así pues, aprovechando el parón laboral, los actores han decidido conocer Andalucía. A pesar de que muchos medios de comunicación turcos han señalado que el matrimonio estaría viviendo una complicada etapa, ellos han dejado claro que siguen tan enamorados como siempre. A través de sus respectivas redes sociales, los artistas han mostrado que han pasado por Granada. De esta manera, han podido ver la belleza de la ciudad, sus calles, la Catedral, la Plaza Nueva y la Plaza de la Romanilla. Asimismo, y como parada obligatoria de todo turista, han visitado la Alhambra.

Además, han tenido la oportunidad de ver la belleza de los Palacios Nazaríes, el Palacio del Generalife y de la zona de El Partal. Todo ello sumado al Patio de los Leones. Y es que, por lo que parece, se han elaborado un buen itinerario de todo lo que tenían que ver durante su estancia en la ciudad. Asimismo, a pesar del intenso calor que hay, propio de la época en la zona, han querido comer churros con chocolate.

Lejos de quedar aquí, el matrimonio ha hecho las maletas con rumbo a Sevilla. De esta manera, tal y como han mostrado, han recorrido sus calles, La Giralda, la Catedral, el centro histórico de la ciudad, el Real Alcázar e, incluso, han entrado en la mítica Plaza de toros de La Maestranza. Un viaje muy especial para ambos, pues están a punto de celebrar cuatro años de matrimonio.

Se conocieron en el rodaje de Amar es primavera

La historia de amor de Özge Gürel y Serkan Çayoğlu comenzó en el rodaje de Amar es primavera. La química entre los artistas fue notoria desde el primer momento, por lo que apostaron por darse una oportunidad. Una relación que comenzaron en la intimidad, alejándose por completo de los medios de comunicación.

Sin embargo, hubo un momento en el que ya no pudieron ocultarlo más. Así pues, tras ocho años de noviazgo, Özge Gürel y Serkan Çayoğlu decidieron contraer matrimonio. Un enlace que tuvo lugar el 16 de julio de 2022, en Colonia, y donde brindaron junto a sus seres queridos. Además, un mes después, realizaron una segunda boda en Verona. Desde entonces, han demostrado que son una de las parejas de actores turcos más consolidadas.