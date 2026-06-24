Sánchez dice que si el PSOE se hubiera financiado ilegalmente serían «otros quienes se han aprovechado de sus recursos»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que si el PSOE se hubiera financiado ilegalmente serían «otros quienes se han aprovechado de sus recursos». Así se ha expresado en su comparecencia en el Congreso ante la corrupción que asedia al PSOE y a su familia y tras la sentencia a 24 años de cárcel contra José Luis Ábalos, ex ministro de Fomento y quien fuera mano derecha del líder socialista.

«El PSOE no se ha financiado irregularmente», ha aseverado el dirigente socialista. Y ha abundado: «Al contrario, si ha ocurrido algo de eso, es que han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos».

El jefe del Ejecutivo ha insertado esta afirmación en las reflexiones sobre las tramas de corrupción que rodean al partido y que Sánchez trató de unificar bajo el mismo paraguas (caso mascarillas, las presuntas mordidas en la adjudicación de contratos públicos que investiga la Audiencia Nacional y caso Leire): «Creo que es importante que no prejuzguemos y respetemos la presunción de inocencia».

Y quiso compartir una serie de conclusiones sobre estas cuestiones. Entre ellas, que nunca supo nada: «Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas». «No hago lo que otros me hicieron a mí, a mi familia y a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el PP», ha asegurado, en alusión a las investigaciones que dice que los populares realizaron a adversarios políticos.

Acto seguido, ha planteado que «el PSOE no se ha financiado irregularmente». «Si ha ocurrido algo de eso es que otros se han aprovechado de sus recursos», ha apostillado.

A su vez, ha asegurado que no acepta la corrupción «como un hecho consustancial», sino que los miembros del Ejecutivo trabajan «para erradicarla del todo».

El juez instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno abrió una pieza separada bajo secreto el pasado mes de noviembre sobre las finanzas del PSOE. Lo hizo después de que el Tribunal Supremo le instara a ello después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil constatara la existencia de pagos de Ferraz «sin respaldo documental» al ex ministro de Fomento y quien fuera mano derecha de Sánchez en el Ejecutivo, José Luis Ábalos, y su ayudante, Koldo García.

Las medidas anticorrupción

El presidente se ha vanagloriado de que «hace un año» compareció en el Comité Federal del PSOE y se pusieron en marcha las : «Anuncié 13 reformas que hemos puesto en marcha y que, en menos de un año ya han sido completadas por parte de mi organización».

Además, Sánchez se ha jactado de que el Gobierno haya redactado un Plan de Lucha contra la Corrupción a través del Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública. Una norma que está ahora en el Congreso y que se votará antes del verano, pero que no ha sido aprobada porque no cuenta aún con los votos necesarios. Y ha aprovechado su discurso de este miércoles para señalar a los partidos de la derecha por no apoyarla.

Además, el presidente del Gobierno ha asegurado que su partido va a «apoyar ese proceso de todas las formas que resulten posibles». «Queremos que se haga justicia y que los que han manchado el buen nombre del PSOE y de mi Gobierno lo paguen», ha concluido.