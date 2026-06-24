Feijóo usa una imagen con Zapatero para retratar a Sánchez: «Ésta es mi última foto con alguien acusado de contrabando»

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha retratado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordándole que su faro moral, José Luis Rodríguez Zapatero, está acusado de «contrabando» y que él mismo ha sido partícipe a título lucrativo de los negocios de proxenetismo de su suegro Sabiniano, el padre de Begoña Gómez ya fallecido.

En una encendida réplica y después de que Sánchez pasara al contraataque contra Feijóo, negándole legitimidad alguna para darle lecciones, el presidente del PP ha noqueado al inquilino de Moncloa con una frase demoledora: «A mí no me ha financiado la carrera ningún magnate de la prostitución», ha lanzado a la cara del secretario general de los socialistas.

«Claro que le daré lecciones, he gestionado durante 20 años recursos públicos sin ningún problema», ha contestado Feijóo a Sánchez, aludiendo así a sus cuatro mayorías absolutas al frente de la Xunta de Galicia y a su paso por el Gobierno de José María Aznar (por el antiguo Insalud y por Correos).

Asimismo, después de que Sánchez insistiera, como hicieron siempre los derrotados por Feijóo en Galicia, con la foto del presidente popular con el contrabandista Marcial Dorado de hace «35 años», el jefe de la oposición le ha mostrado desde la tribuna otras dos fotos suyas más recientes. Una con el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, de su etapa en la Xunta, y otra con el propio Sánchez. «Esta es la última foto que tengo que con alguien acusado de contrabando, y la foto que tengo con el Uno», ha dicho Feijóo. La trama criminal del PSOE, con el condenado José Luis Ábalos en su seno, usaba el nombre en clave de «el Uno» para referirse a Sánchez.

«A mí no me ha financiado mi carrera ningún magnate de la prostitución. A mí no me han metido en la cárcel a ningún número dos de mi partido. Y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez. No se las acepto», ha remarcado Feijóo.

Acto seguido, ha criticado que Sánchez acuse al PP de tener «información privilegiada» y ha dicho que información privilegiada es leer desde primera hora de este miércoles nuevas revelaciones de corrupción, como el hecho de que la Fiscalía haya pedido «ocho años de cárcel para el socialista Tito Berni», ex diputado socialista, o que el juez cite «al amigo y pagador de ZP, Julito Martínez, el 21 de julio» o que haya una «nueva pieza de la UDEF contra el señor Zapatero por un supuesto delito de tráfico de influencias en Perú». «¿Pueden dejar algún rato de dar estas noticias?», ha proclamado.

«Obsesión patológica»

Además, Feijóo ha reprochado a Sánchez que le hayan aconsejado que la «mejor defensa es poner el ventilador contra otros» como, a su juicio, ha hecho con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A su entender, esa «obsesión empieza a convertirse en patológica. ¿Por qué no va usted al psicólogo? Oiga, se lo digo en serio», le ha espetado.

En este punto, ha recordado que fue Ayuso quien «denunció el contrato de Ábalos, que ahora está en la cárcel». Por ello, Feijóo ha enfatizado que lo que realmente «molesta» a Sánchez es que la presidenta madrileña destapara su corrupción.

A continuación, el líder del PP se ha referido, precisamente, al rival de Ayuso, el secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, sentado en el banco azul del hemiciclo. «No se ría con este ministro, que es el único que le investigó con las cloacas. No se ría de ese ministro, que es el que le investigó con su sauna», ha recordado sobre las maniobras de López en las primarias del PSOE.