Rute Cardoso, viuda de Diogo Jota, hace públicos los votos que su marido le dedicó antes de morir

El pasado lunes 22 de junio, se cumplió un año de la boda de Rute Cardoso y Diego Jota. El reconocido futbolista de 28 años falleció el 3 de julio en un accidente de tráfico en Zamora. En el vehículo no viajaba solo, sino que lo hacía con su hermano André, de 26 años, que también perdió la vida. Los portugueses se encontraban en España después de dos días muy señalados, como son la boda de Diego con su novia Rute Cardoso y el haber conseguido el título de campeón de la Premier League con el Liverpool, su equipo. Ahora bien, ¿por qué viajaban en coche siendo una ruta de tantos kilómetros? El motivo no es otro que los médicos desaconsejaron al futbolista montar en avión tras haber sido operado de un problema pulmonar.

Es por eso que, tras haber disfrutado de sus vacaciones, André y Diogo Jota pusieron rumbo a Inglaterra en coche. Su objetivo era viajar hasta Santander y coger el ferry. A pesar de todo, en pleno trayecto, a la altura de la provincia de Zamora, su vehículo de alta gama se salió de la carretera y se incendió. Un trágico accidente que no dejó indiferente a nadie, especialmente a los amantes del fútbol. Fue un duro golpe por la forma en la que murió y la temprana edad en la que lo hizo, pero especialmente porque los hechos sucedieron once días después de darse el «sí, quiero» con el amor de su vida y la madre de sus tres hijos. La pareja se conoció en el instituto y no fue hasta 2022 cuando decidieron comprometerse. Por aquel entonces ya tenían a su hijo mayor, mientras que un año después nació el mediano y, en 2024, la pequeña.

«Un día que nunca olvidaremos», aseguró el futbolista en sus redes sociales sobre su boda con Rute Cardoso, tan sólo unas horas antes de perder la vida en la carretera. Este 22 de junio, cuando se cumplía el primer aniversario de ese día tan especial para ambos, la viuda de Diogo compartió en Instagram un vídeo de su boda.

En él, más allá de diversos momentos del enlace, se podían escuchar los votos de su marido: «No sabemos dónde nos llevará el futuro. Quizá haya alguien aquí que lo sepa mejor que yo, pero la verdad es que no lo sé. Y, en realidad, no me importa siempre y cuando esté contigo. Te querré para siempre, mi pequeña chica blanca», dijo el futbolista a la madre de sus hijos.

Como no podía ser de otra manera, esta publicación se ha llenado de decenas de comentarios, especialmente de personas que forman parte del círculo cercano de Rute y, cómo no, también de Diogo. «Él nunca se irá de tu lado, está contigo y con tus bebés», «El amor es eterno», «¡Eres, y siempre serás, la mujer más fuerte! Mi corazón está contigo» o «Hay amores que, aunque en el presente no sean para siempre, son eternos en el universo» son algunos de los cientos de mensajes que ha recibido la joven.