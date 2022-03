La 1 de Televisión Española emitió este martes 1 de marzo una nueva entrega de ‘Maestros de la costura’. Una entrega en la que los aspirantes volvieron a demostrar todo su talento y su capacidad de superación, a pesar de la dificultad de todas las pruebas.

Al igual que en el primer programa de la nueva edición, emitido la semana pasada, este martes los espectadores de ‘Maestros de la costura’ se despidieron de un nuevo concursante, que fue expulsado tras la prueba final del programa.

Tras una prueba final muy compleja, Margarita fue expulsada, despidiéndose de la segunda oportunidad que le había dado el programa de La 1 de Televisión Española. No obstante, abandonó el taller con una sonrisa y muy orgullosa del trabajo realizado.

«No dejes de crear sobre maniquí» #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/3o0XnjInyz — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 2, 2022

Margarita fue eliminada tras una dura prueba final, en la que los concursantes tenían que realizar una prenda como materiales como plástico de burbuja. Una prueba en la que hubo mucha tensión, tanta que MJ tuvo que abandonar el plató al verse desbordada por la situación.

Finalmente, los jueces decidieron que Margarita era la concursante que debía ser eliminada en este programa. La concursante había entendido mal el concepto del reto y su creación no sorprendió a los jueces del programa de RTVE.

«Has intentado arreglarlo al final, pero no es la prueba que estábamos pidiendo. Tú misma te has dado cuenta de que te faltaba papel de burbujas y lo has intentado solucionar con esto a lo que no le puedo llamar falda», valoró Lorenzo Caprile antes de despedir a la concursante. Mientras que Margarita, lamentó no haber podido demostrar su nivel, aunque se marchó del taller con una sonrisa.