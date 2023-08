Madonna: emotivo mensaje en redes sociales tras su paso por la UCI

Un mes después de ser hospitalizada por una infección bacteriana muy grave que la tuvo en shock séptico, Madonna se ha pronunciado con un mensaje a través de sus redes sociales, en el que ha revelado que estuvo a punto de morir.

La artista, que en su día tuvo que atrasar su gira mundial Celebration, ha publicado en su cuenta de Instagram un mensaje de agradecimiento dedicada a sus seres queridos, en especial a sus hijos. Su experiencia, casi cercana a la muerte, le ha llevado a lanzar este emocionante mensaje.

«El amor de la familia y los amigos es la mejor medicina. Un mes fuera del hospital y puedo reflexionar. Como madre, realmente puedes quedar atrapada en las necesidades de tus hijos y en la aparentemente interminable generosidad, pero cuando se dio la otra cara de la moneda, mis hijos realmente aparecieron para mí. Vi un lado de ellos que nunca había visto antes. Marcó la diferencia», expresó.

Love from family and friends is the best Medicine. One month out of the hospital and I can reflect.

As a Mother you can really get caught up In the needs Of your children and the seemingly endless giving……….. But when the chips were down my children really showed up for me. I… pic.twitter.com/AO3bmrRrjL

— Madonna (@Madonna) July 30, 2023