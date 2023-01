Sam Smith está de vuelta. El artista británico ya tiene todo preparado para el lanzamiento de su próximo proyecto discográfico, que verá la luz este mismo mes de enero. Antes de que eso suceda, el cantante ha sorprendido a sus fans con el lanzamiento de la canción que da nombre al disco, titulado Gloria.

El artista británico compuso la canción durante su encierro por la pandemia y la completó con el músico Foy Vance, además la produjo junto a Jimmy Napes y David Odlum. Acompañado por el coro London Voices, grabó esta canción en la iglesia a la que siempre iba cuando era un niño, St Mary’s Church en la localidad de Saffron Walden, en Essex.

Sam Smith describe su esperado nuevo single como: «Mi himno de amor…, diciendo que la vida es un canto a la Gloria, la cosa a la que no puedo poner una palabra. No sé si es la naturaleza o una energía femenina dentro de mí que estoy liberando», expresó sobre este adelanto de su cuarto álbum.

«This album has been made with friends, and it’s been made with love.»

«This album has been made with friends, and it's been made with love.»

En cuanto a su esperado nuevo disco, Sam Smith confesó a través de un comunicado publicado en sus redes sociales que le había ayudado a superar «tiempos oscuros» de su vida y que incluirá colaboraciones o producciones de James Napier, Steve Mac y Ed Sheeran.

«Soy un artista que ama toda la música. Me encanta no tener géneros y me encanta hacer lo que sea que quiera hacer ese día. Odio las etiquetas y nunca me encontraréis en una. Este próximo disco es diferente y puede haber cosas que os sorprenderán al escucharlo, pero me siento muy afortunado de saber que en tus manos mi trabajo está seguro», expresa el artista sobre su nuevo disco.