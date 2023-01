Sam Smith, Koffe y Jessie Reyez unen fuerzas en ‘Gimme’

Sam Smith está de vuelta. El artista ya tiene todo preparado para el lanzamiento de su próximo proyecto discográfico, que verá la luz este mismo mes de enero, y antes de su lanzamiento, ha sorprendido a sus fans con un nuevo single, titulado Gimme.

Se trata de una colaboración muy sorprendente que vio la luz el pasado miércoles 11 de enero junto a Koffee y Jessie Reyez. Una canción que ha emocionado a sus fans, y que no será la única participación de Jessie Reyez en el disco, pues además colabora en la canción Perfect.

Como era de esperar, el lanzamiento de Gimme, el último adelanto del nuevo disco de Sam Smith antes de la publicación de su nuevo álbum de estudio, ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales. Mientras que el videoclip ha entrado directo a las tendencias de YouTube.

En una entrevista con la revista Rolling Stone, Sam Smith ha contado que Jessie y el empezaron a pensar en Gimme en un viaje a Jamaica, «bebiendo whisky a las dos de la madrugada». En medio de la celebración, entre saltos y gritos «como dos amigas que pasan un rato de risas», decidieron componer una canción juntos.

En cuanto a su esperado nuevo disco, Sam Smith confesó a través de un comunicado publicado en sus redes sociales que le había ayudado a superar «tiempos oscuros» y que incluirá colaboraciones o producciones de James Napier, Steve Mac y Ed Sheeran.

«Soy un artista que ama toda la música. Me encanta no tener géneros y me encanta hacer lo que sea que quiera hacer ese día. Odio las etiquetas y nunca me encontraréis en una. Este próximo disco es diferente y puede haber cosas que os sorprenderán al escucharlo, pero me siento muy afortunado de saber que en tus manos mi trabajo está seguro», expresa el artista sobre su nuevo disco.