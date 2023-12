Lydia Lozano confiesa qué fue lo peor de ‘Sálvame’: «Iba a casa, me metía en la cama y seguía llorando»

A mediados de año, concretamente el 23 de junio, Sálvame se despidió de sus espectadores para siempre tras nada más y nada menos que 14 años de emisión. Ese final tan abrupto supuso un mal sabor de boca para la gran mayoría de colaboradores, puesto que todos ellos lo pasaron realmente mal. Una de las más afectadas fue, precisamente, Lydia Lozano.

En el podcast Drama Queen, de Pilar Vidal, la que fuera colaboradora de Sálvame quiso sincerarse sobre el final del programa de Telecinco: «Yo no sabía qué hacer, si seguir con mis jefes o no», reconoció. Fue entonces cuando la tertuliana de Espejo Público le preguntó lo siguiente: «¿Llegaste a pensar en abandonar La Fábrica de la Tele?», a lo que la invitada respondió de manera afirmativa.

A pesar de todo, hay algo a lo que no pudo negarse: formar parte de la aventura que Netflix había preparado para ellos. «Dije ‘Dios mío, ¿cómo voy a perder yo esta oportunidad? Lo tenía clarísimo’», comenzó diciendo. Además, añadió: «La experiencia de Netflix ha sido un regalo. Yo ya he tenido regalo de Navidad. Para mí Netflix ha sido el regalo de muchos años».

A pesar de lo doloroso que fue el momento de decir adiós a Sálvame, lo cierto es que Lydia lo ha pasado realmente mal en muchas ocasiones por culpa del programa. Pilar Vidal comentó lo siguiente: «La gente creía que hacías un papel por tener protagonismo», pero Lozano lo negó en rotundo, asegurando que sus lágrimas eran reales y que de verdad lo pasaba mal.

«David Valldeperas, el director, me decía lo que más me dolía», confesó para, acto seguido, repetir lo que éste decía: «¡Lydia, cuando se acaban los focos, el espectáculo se ha acabado!». Así pues, recordaba lo que le decía al que fuera director de Sálvame: «Es que habéis estado hablando de mi vida, de mi familia, ¿y ahora me dices que cuando llegue a casa jarana? No. (…) Entonces yo iba a casa, me metía en la cama y seguía llorando».

Por si fuera poco, Lydia Lozano quiso ir mucho más allá: «Tengo testigos que me han visto sacar la basura o pasear al perro llorando. Lo he pasado mal». A pesar de todo lo vivido, si hay algo que tiene claro la ex colaboradora de Sálvame es que, tras haber dejado de trabajar por las tardes, ¡tiene «un mono» que se muere!