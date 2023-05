Luis Fonsi no decepciona con ‘Buenos aires’, su nuevo single

Luis Fonsi está de vuelta. Con la inminente llegada del verano, para el que apenas falta un mes, como cada año el artista puertorriqueño regresa con una nueva canción, con la que pretende hacer bailar a sus fans durante los próximos meses.

Bajo el título de Buenos Aires, se trata de una canción publicada el pasado viernes, con la que el artista ha vuelto por todo lo alto, pues tras su lanzamiento no ha dejado de subir puestos en todas las plataformas digitales a nivel internacional.

Esta canción ha llegado acompañada de un videoclip, donde el color rosa se lleva todo el protagonismo. Protagonizado por el propio Luis Fonsi, el artista vuelve a demostrar su talento frente a la cámara, y como era de esperar, este videoclip ha tenido una gran acogida.

B U E N O S A I R E S ya está disponible en todos lados 💗 #FonsiBuenosAires #BuenosAires pic.twitter.com/JnmC4MZgbL — Luis Fonsi (@LuisFonsi) May 26, 2023

Buenos Aires es una canción interpretada desde el despecho, que trata sobre el dolor cuando uno ama a alguien y esa persona no te ama, una canción a través de cuya letra Luis Fonsi vuelve a demostrar su talento como compositor, con canciones que llegan al corazón a pesar de su ritmo bailable.

«Terminó con una producción un estilo como cumbia, con algunos momentos que viajan por Buenos Aires, que hablan, por ejemplo, del fútbol, que hablan de Recoleta….», explica el artista puertorriqueño sobre su nuevo single.

Para Luis Fonsi, es una canción: «que me gusta desde el punto de vista del hombre, como que desnudar el corazón y decir, ¿sabes qué?, soltero la estaba pasando bien, pero te extraño a ti y quiero estar contigo y me duele mucho saber que tú no quieres estar conmigo. Entonces, es como muy vulnerable y es un desahogo, de eso se trata Buenos Aires”.