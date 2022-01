Lola Índigo ha vuelto. La artista granadina comienza el 2022 convirtiéndose en la primera cantante LIFT del canal VEVO de este año. De esta forma, presenta el primer vídeo LIFT de esta plataforma en España. Un vídeo que como era de esperar, ha dejado sin palabras a sus fans.

Además, tal y como se ha anunciado, habrá más vídeos de Lola Índigo en esta plataforma. Para esta actuación, Vevo ha trabajado con Lola índigo para conseguir transformar una lavandería en un espacio único para interpretar ‘Tamagochi’, una de las canciones incluidas en ‘La niña’, el segundo álbum de estudio de Lola Índigo.

Esta iniciativa conocida como ‘programa LIFT’ tiene el objetivo de conectar, según explican desde Vevo, a «los artistas más prometedores y relevantes de la actualidad con público de todo el mundo a través de vídeos musicales».

.@lolaindigomusic is our new LIFT artist! The Vevo Original programme that highlights the most promising music stars ✨ We invite you to Lola Indigo’s world and start dancing to the beat of «Tamagochi», the first exclusive LIFT performance🕺▶︎ https://t.co/hKJYYdSkex pic.twitter.com/p7T1154yVL

— Vevo UK (@Vevo_UK) January 18, 2022