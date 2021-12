Una vez más, Lola Índigo ha conseguido lograr éxitos con sus trabajos durante el año. Con el lanzamiento de su segundo disco, ‘La Niña’, ha conseguido ser una de las cantantes más brillantes de pop del país. Con este proyecto vino la gira y girando por toda España ha podido cantar con todos sus seguidores.

Los conciertos de la granadina son especiales y es que son un espectáculo, en el último concierto que ha tenido lugar en Tarragona quiso animarse a cantar una nueva canción no oída nunca antes y puede que sea su próximo single. El tema se llama ‘Toy Story’ y seguramente se posicione en todas las listas de ventas y escuchas, como así lo suelen hacer sus canciones. Junto a sus bailarinas enseñó ‘Toy Story’, aunque ya había ido dejando pistas por sus redes sociales de este.

El pasado domingo 19 de diciembre la artista quiso compartir la canción con sus fans en su perfil de TikTok, en donde sus seguidores van incrementando cada vez más. “Anoche estrenamos esta. Se llama Toy Story”, escribió junto al vídeo. La canción con un estilo de pop urbano trata sobre el amor y en el estribillo hace referencias a películas que forman parte de Pixar. No es la primera vez que la también bailarina utiliza recursos que la generación del 2000 conoce.

“Que si tú no te quedas me sabe a poco. Yo quiero tenerte no comerme el coco. Creo que eres un terremoto, no paro de fumar y no me coloco. Ya te he dejado de seguir, pero miro tus historys. Y en medio solo pienso en ti. Te digo que no te llamaré, se me olvida como a Dory. Ay, porfa, quédate a dormir, que veamos Toy Story”, es el estribillo de la canción. Con tan solo esto ya podemos adivinar que será todo un éxito, pero nos quedará esperar a que Lola Índigo anuncie la fecha de lanzamiento.