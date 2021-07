‘Space Jam: Nuevas Leyendas’ es una de las películas más esperadas de los últimos tiempos y, siendo honestos, no es para menos. Ahora bien, recientemente no se ha convertido en protagonista por algo relacionado estrechamente con la película, sino con la elección de Lola Índigo para ser la voz de Lola Bunny en España.

El pasado lunes 28 de julio, la artista dio a conocer en redes sociales que iba a ser la encargada de dar voz a este personaje en ‘Space Jam: Nuevas Leyendas’. Esta película estará disponible en cines a partir del próximo 23 de julio. Lejos de anunciarlo con un simple mensaje, la andaluza quiso compartir un vídeo.

En ella, se puede ver la emoción al conocer que formará parte de este proyecto. Lola Índigo escribió lo siguiente en su perfil oficial de Twitter: “Hace ya varios meses desde que hice el casting y ha sido un sueño hecho realidad. Ojalá os haga tanta ilusión como a mí. Qué ganas de que llegue el 23 de julio”.

estoy muy feliz de contaros que voy a ser la voz de Lola Bunny en Space Jam nuevas leyendas 😭❤️ hace ya varios meses desde que hice el casting y ha sido un sueño hecho realidad 🙏🏼 ojalá os haga tanta ilusión como a mi, que ganas de que llegue el 23 de juliooooo pic.twitter.com/OexFNdol6M — lola indigo (@lolaindigomusic) June 28, 2021

Warner Bros. España, distribuidora de la película, también ha querido hacerse eco de esta noticia. Tras dar a conocer esta decisión, tanto ellos como Lola Índigo, han recibido un gran número de críticas al mostrarse bastante descontentos con este anuncio. Muchos son los que creen que la ex participante de ‘OT 2017’ le está “quitando el trabajo a otros profesionales” que están preparados para este cometido.

Otros tantos creen que solo la han escogido por tener una canción llamada ‘Lola Bunny’. Muchos son las críticas que, desde el momento en el que se dio la noticia, ha recibido la artista: “No vengo yo a grabar un disco sin saber cantar, ¿no? Pues es lo mismo”, “Ningunear a los actores y actrices de doblaje porque las ‘celebrities’ dan billetitos está feo” o, incluso, “Rechaza el papel. No has estudiado doblaje. No hagas intrusismo laboral” son algunos de los mensajes que se han podido leer.

En fin, para qué coger una buena actriz de doblaje para un personaje icónico en una secuela de una película icónica, si podemos contratar a una famosa de turno, que tiene una canción que se llama Lola Bunny, y sacar más pasta en ese país. https://t.co/23GBH6jD4k — Fran Rodrigo (@StreamFran) June 28, 2021

Entiendo la ilusión que te hacía este proyecto, pero podrías haber rechazado el papel por respeto a los actores de doblaje y dejar que lo hiciera una profesional. No vengo yo a grabar un disco sin saber cantar, ¿no? Pues esto es lo mismo. https://t.co/6PGgVhM096 — 𝕬𝖓𝖌𝖊𝖑𝖆 (Ella/she/her) (@translateangela) June 28, 2021

Aah genial, para que vais a elegir a una actriz de doblaje? Es mucho mas logico elegir a una cantante solo porque tiene una cancion que se llama Lola Bunny. Anda que no hay profesionales que elegir, que se han formado para ello, pero claro, eso os da menos dinero parece ser — LostBoy🏳️🌈 (@LostBoy1005) June 28, 2021

Otros tantos usuarios, recogiendo esta decisión, han querido recordar otros casos de famosos que han ejercido de dobladores en algunos proyectos. Un claro ejemplo lo vemos en Melendi con la película ‘Cómo entregar a tu dragon 3’, así como la participación de Mario Vaquerizo en ‘Stand by me Doraemon’.

A ver si consigue hacerlo igual de bien que Mario Vaquerizo de Nobita. Quedó 10/10 para la posteridad ☺️ https://t.co/ozTllH80XW pic.twitter.com/ax9IzP2YcR — ~*Indies con Lara*~ (@indiesconlara) June 28, 2021

Se repite la historia pic.twitter.com/gnislwfGie — Juse 🎅🏽 (@JusepeJose) June 28, 2021

Lo que es un hecho es que tendremos que esperar al próximo 23 de julio para poder ver a Lola Índigo poniendo voz a Lola Bunny. Hasta ese momento no podemos juzgarla ya que podría sorprendernos y muy gratamente. Comienza la cuenta atrás para poder disfrutar de ‘Space Jam: Nuevas Leyendas’.